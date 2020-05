"Cumpliremos con la SAD"

"Una cacicada sin sentido". Así califica el presidente ejecutivo del Zamora CF la decisión de la Federación Española de Fútbol de celebrar los play-off de ascenso a Segunda B y Segunda A en la segunda quincena de julio (con posibilidad incluso de alcanzar el mes de agosto) y es que lo considera un riesgo y una ruina económica para muchos clubes puesto que, recordó, esto no es fútbol profesional. Víctor de Aldama insistió en que desde la Federación Española se "tira" por la Primera y Segunda División y no se tiene en cuenta que "es en Segunda B y en Tercera donde hay más riesgo de contagio". "Aunque no es nuestro caso, porque todos nuestros jugadores son profesionales, hay muchos equipos en la categoría que tiene jugadores que trabajan en otras profesiones, también miembros de clubes, y es un riesgo movilizar a unas 35 personas y juntarse en una sede". No obstante, también tiene claro que llegados a este punto la fase de ascenso "tiene que celebrarse, sí o sí. En caso contrario es un error que no lo digan ya (como ocurre en otros deportes) puesto que se está jugando con muchas familias y sueldos". De hecho, en estos momentos el club renegocia los contratos con los futbolistas para alargarlos como mínimo un mes más.

Siguiendo con la fórmula exprés de Luis Rubiales, el mandatario rojiblanco también hizo hincapié en su parecer sobre que "los líderes no tenemos ventajas" y es que para él el hecho de que les valga el empate para superar los partidos no es algo tan clave puesto que "mis jugadores siempre van a salir a ganar".

Así las cosas, Víctor de Aldama también lamenta otros daños colaterales de las fechas de este play-off y es que afectará a la planificación de la próxima campaña. "Cuando nosotros nos pongamos a confeccionar el equipo, estemos en la categoría que estemos, el mercado estará mermado porque hay muchos equipos que ya se están moviendo.

Por último, también tildó de "ridícula" la idea o rumor de imponer para la campaña 21-22 una categoría intermedia entre Segunda A y B puesto que "sería, en caso de que estemos en Segunda B, volver a la cuarta categoría", concluyó.