El Zamora CF pedirá el lunes la reapertura del Ruta de la Plata

Con el avance de la provincia a la Fase 1, llegan las medidas de alivio para la población en general y también en el deporte. Así, el Zamora CF pedirá el lunes al Ayuntamiento la reapertura del Ruta de la Plata para que el primer equipo, cumpliendo con las medidas marcadas, pueda volver a entrenarse en las instalaciones.

No obstante, César Villafañe dejó claro que tienen días por delante y es que antes de volver a Ruta quieren que todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico, además de él mismo, se sometan a test serológicos. "Las pruebas nos las haremos entre el miércoles y el jueves, y hasta que no tengamos los resultados no vamos a dar un paso más, por lo que pediremos poder volver a principios de junio", apuntó el director deportivo. Así, si todo va según lo previsto en unos diez días el equipo, de forma controlada y con todas las condiciones sanitarias requeridas, volverá a su casa deportiva.

Además, el Ayuntamiento de la capital tendrá que ponerse manos a la obra y es que la próxima semana se podrá volver a practicar deporte en instalaciones al aire libre. A expensas que desde el Consistorio den detalles esta medida influye a las pistas de tenis, pádel o pista de atletismo de la Ciudad Deportiva, y es que tan solo se permite el deporte que no sea de contacto, tanto para federados como para el resto. También otros auyuntamientos de la provincia tendrán que marcar el uso de sus respectivas instalaciones y es que toda Zamora estará desde el lunes en Fase 1.