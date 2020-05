Gerardo Hernández: "Queremos seguir y afrontar la Liga con dignidad"

Ya hace semanas que el Club Baloncesto Zamora piensa en la próxima temporada, la 2020-21, que será la número 42 en la historia de la entidad azul. La idea está clara en todos los estamentos: salir a competir, pero siempre con garantías que permitan afrontar el curso "con dignidad". El presidente lo tiene claro y el deseo de todos es "seguir adelante pero no a ciegas". Gerardo Hernández de Luz piensa continuar con su máxima de no gastar más de lo que se tiene y ajustar al máximo un presupuesto que ahora mismo está en plena confección. "En este momento tenemos cuatro pilares básicos: Ayuntamiento, Diputación, Caja Rural e Innova Chef, y con todos ellos nos vamos a reunir en los próximos días para saber su disposición", indicó el "alma mater" del CB Zamora.

Además, en el club le dan mucha importancia y valor a los socios y a una afición que en los últimos años ha ido creciendo, pero en este caso se mantienen a la espera de saber si habrá público en los partidos o no, y es que todo son dudas e incógnitas que marcan el futuro más próximo. "Está en el aire todo, aunque nosotros creemos que en el Ángel Nieto sí se podría respetar la distancia de seguridad entre aficionados, siempre con un número limitado en el aforo y contando, si es necesario, con la zona de fondo, pero no hay nada en claro". Lo que está claro es que Hernández de Luz quiere seguir contando con la afición que "está volviendo al pabellón y eso es muy importante". Además, el presidente reconoce el cariño de los aficionados y es que aunque el club ofreció a todos sus socios devolverles 15 euros por los encuentros que no han podido celebrarse y quedaron pendientes, pero apenas ha habido reclamaciones.

En cuanto a la plantilla, ahora mismo ni él ni el entrenador pueden concretar, aunque el máximo responsable del CBZ admite que estaban muy satisfechos con los jugadores que integraban el último vestuario, aunque es en este caso el técnico, Saulo Hernández, el encargado de hacer la "ronda de conversaciones" y ver disponibilidad. "Estábamos contentos y nos quedaba una parte de la temporada que iba a ser bonita, para disfrutar, pero no ha podido ser", añadió.

Por el momento no se pueden dar pasos en esta dirección puesto que no saben si habrá cambios en el formato de la LEB Plata, y es que dada la situación sanitaria "yo creo que se podría empezar más tarde, en enero y acortar la competición, aunque eso es solo una idea mía".

Lo que sí parece claro es que el Club Baloncesto Zamora seguirá una temporada más dando guerra, buscando la permanencia y sin renunciar a nada, aunque siempre con un presupuesto que de seguridad.