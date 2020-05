La Policía vigilará que los seguidores del Barça y el Real Madrid no acudan a ver los entrenamientos en la fase 1

Las nuevas líneas de actuación para la desescalada de la Policía Nacional incluyen medidas que afectan a los entrenamientos y partidos del fútbol profesional, también a los aficionados. La "Orden de Servicio Plan de Desescalada COVID-19" que el director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, ha remitido a todas las jefaturas superiores, y a la que ha accedido El Periódico de Catalunya, pide a todos los agentes "impedir la concentración de público durante los entrenamientos deportivos" en la fase 1. Fuentes policiales explican a este diario que la orden se ha previsto "sobre todo, por la posibilidad de que se produzcan aglomeraciones de personas en las ciudades deportivas del Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, cuyas ciudades pueden pasar a fase 1 el próximo lunes".

Todos los equipos de primera división han retomado ya sus entrenamientos tras dos meses de parón por la crisis del covid-19. La semana pasada, los jugadores volvieron a sus entrenos aunque de forma individual y por turnos. Y desde este lunes, lo hacen en grupos de hasta diez personas, lo que ha provocado que algunos aficionados y curiosos se acerquen hasta Sant Joan Despí o Valdebebas, a pesar de que los entrenamientos se realizan a puerta cerrada para cumplir con las medidas sanitarias.



Partidos a puerta cerrada

Con el fin de "dar una respuesta policial apropiada en cada una de las fases de la desescalada", la orden de la Policía también incluye nuevas directrices que afectan a las fases 2 y 3 del plan, como efecturar "dispositivos de seguridad" especiales durante la celebración de "eventos deportivos", en previsión de que durante la segunda fase puedan llevarse a cabo "partidos a puerta cerrada o con aforo limitado". En este sentido, los fotógrafos deportivos ya han pedido que les permitan volver a cubrir estos eventos, después de que la Liga de Fútbol Profesional decidiera permitir el acceso solo a los reporteros gráficos que trabajan para la entidad.

La instrucción policial también recoge la necesidad de aumentar las medidas para el "control y seguimiento de la actividad de los grupos radicales ante la celebración de partidos de la liga profesional". La intención de la Liga es iniciar la competición el fin de semana del 12 de junio, si las circunstancias y la evolución de la pandemia lo hacen posible.



"Episodios antisociales contra menores"

Además, en materia de deporte no profesional, el documento de la Policía da instrucciones para "vigilar" que se cumplan los requisitos de Sanidad en "instalaciones deportivas al aire libre" y también en aquellos "espacios cerrados" donde a partir de la fase 2 se permite practicar aquellos "deportes que no impliquen riesgo de contagio o dicho riesgo sea bajo". También en esta segunda fase, volverán los entrenamientos de "deportistas integrados en clubes participantes de ligas no profesionales" y se podrían reabrir las piscinas "al aire libre o cubiertas" tanto para realizar "actividades deportivas" como para "uso recreativo", aunque, eso sí, lo harán al 30 % de su aforo y "con cita previa".

En otro orden de cosas, la "Orden de Servicio Plan de Desescalada COVID-19" incluye actuaciones en ámbitos como el comercio minorista, hostelería, movilidad urbana y educación. En este último, para la reapertura de colegios e institutos que puede producirse en la fase 2 en algunas zonas de España, acuerda "incrementar la vigilancia y la presencia policial en las inmediaciones de centros escolares para la prevención de consumo y tráfico de drogas, violencia y episodios antisociales contra los menores".