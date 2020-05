Ceferin, seguro de la vuelta del fútbol con aficionados

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se mostró "absolutamente seguro de que el fútbol con aficionados volverá muy pronto" y de que, en general, la situación provocada por el coronavirus "cambiará antes de lo que muchos piensan", añadiendo que no le "gusta la visión apocalíptica" sobre la pandemia. Se le preguntó si apostaría un millón de euros a que la Eurocopa se celebrará en 2021. "Sí, lo haría. No sé por qué no sería así".