Clubes y deportistas se repartirán 230.000 euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora aprobó ayer la convocatoria de las subvenciones a los clubes deportivos y las becas a deportistas de la ciudad, que ascienden a 230.000 euros, 19.000 euros más que el año anterior, según recordó el edil responsable del área de Deportes.

Esta cantidad se reparte entre los 102.500 euros corresponden a la denominada Línea 1, destinada a clubes con un presupuesto superior a los 125.000 euros y equipos que compiten en ligas de carácter nacional; los 117.500 euros para el resto de clubes deportivos; y los 10.000 euros para las becas directas a deportistas.

Una vez aprobada ayer por la Junta de Gobierno Local, la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia cuando el Gobierno Central levante la suspensión de los plazos administrativos por la declaración del estado de alarma, y a partir de dicha publicación se abrirá un plazo de 15 días hábiles para la presentación de las solicitudes.

Bases de 2017

Con el propósito de facilitar al máximo posible la tramitación, desde el equipo de Gobierno explicaron que las Bases que rigen esta convocatoria serán las aprobadas por acuerdo de Pleno de 31 de mayo de 2017, que pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 9 de junio de 2017, así como en la Base Nacional de Subvenciones, y en la sección de Deportes de la página web municipal, en lugar de las últimas elaboradas por la Concejalía de Deportes que se encuentran en exposición pública actualmente. Precisamente, apuntó Manuel Alesander Alonso, se ha decidido no esperar a la entrada en vigor de las nuevas bases para que las pequeñas diferencias en la tramitación no afecten a las solicitudes a las que están acostumbrados a realizar los clubes desde 2017. Por otra parte, y según ha anunciado el propio concejal de Deportes, se está estudiando la forma de informar y ayudar a todos los clubes y deportistas interesados a cumplimentar correctamente la convocatoria, con el fin de que no corran el riesgo de quedarse sin la subvención correspondiente por defectos formales en la solicitud.