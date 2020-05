El Zamora CF luchará por ascender la segunda quincena de julio

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) expuso en una circular informativa la fecha del 18 de julio como posibilidad para iniciar las fases de ascenso de Segunda B y Tercera División, el que afecta al Zamora CF, que concluirían según ese posible calendario el 26 de julio y el 9 de agosto, respectivamente.

"La RFEF considera conveniente poner estas líneas de trabajo en conocimiento de los clubes para ayudarles a situarse y para que puedan adoptar las decisiones que consideren más pertinentes en cada momento, aunque se trata de una circular informativa y su contenido debe ser todavía aprobado por los órganos competentes de la Federación o, en su caso, de la Administración Pública", remarcó en un comunicado.

"En ese sentido, hay que destacar que no podrá realizarse acción alguna que no vaya totalmente en consonancia con las medidas que adopte en cada momento el Gobierno en materia de sanidad y movilidad", añadió.

"Los calendarios que se proponen para los play-off de las competiciones de ámbito estatal, y que se recomienda de forma similar para las Federaciones autonómicas, que deberá aprobar el órgano competente siempre que no sea contradictorio con las ordenes que vayan dictando las autoridades sanitarias y deportivas en cada momento, plantean disputar las fases de ascenso de Segunda División B y Tercera División en la segunda quincena de julio, desde el día 18, y en los días de agosto que sean necesarios para la fase adicional de Tercera División (del 1 al 9 de mes)", continuó la nota.

MEDIDAS SANITARIAS

La RFEF, en cuanto a las medidas contra el covid-19, añade como normas un "cuestionario de salud" en "el día previo al inicio de los entrenamientos medios con grupo" a "los jugadores, staff técnico, médico, fisioterapeutas y resto del personal del equipo acerca de si presentan síntomas tales como fiebre, mialgia, astenia, dificultad respiratoria, tos, disnea, mialgias, pérdida del sentido del gusto y olfato, diarrea y cansancio".

"Si las Autoridades Sanitarias o Deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran, deberían realizar un primer Test serológico (Ig G e Ig M) (preferentemente entre el 1 y el 5 de junio)", añadió en la circular.

"El día antes del primer partido oficial que deba disputar cada uno de los equipos", "tanto los jugadores como los miembros del 'staff' con licencia federativa deberían pasar un segundo test serológico", recoge la circular, que agregó: "No podrán disputar el partido o formar parte del encuentro los jugadores, técnicos y miembros del staff con licencia federativa que tuvieran un test positivo de Ig M alta".

"Dichos controles serán también extensibles a los árbitros que deban arbitrar en estas fases de play-off en cada uno de los territorios respectivos", continuó.

En ese sentido, la RFEF también anunció "un acuerdo con la Mutualidad de Futbolistas Españoles MUPRESFE para, si las Autoridades Sanitarias o Deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran y si los proveedores de este tipo de materiales entregan los test en tiempo y forma, poder realizar los correspondientes test en las sedes propias o concertadas de la Mutualidad de forma gratuita para todos los miembros de los equipos con licencia federativa".