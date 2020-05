Octavio Magadán medita sobre su futuro

Octavio Magadán vive esta época de confinamiento con la incertidumbre de saber cuál va a ser su futuro deportivo. La lesión de rodilla que arrastra desde el principio de esta temporada no termina de curarse y este periodo de descanso que le ha facilitado el COVID-19 no ha servido para que mejoren las cosas. Pese a todo, el jugador leonés mantiene intacta su ilusión y reconoce que el proyecto de crear dos grupos en la División de Plata beneficiará a los clubes modestos como es el BM Zamora.

"La cosa está un poco estancada, estoy esperando porque no me queda otra opción. Veremos a ver cómo transcurre el verano, y cuando comience la pretemporada, valoraremos definitivamente si consigo recuperarme o no. De momento, no puedo confirmar nada", declaró a La Opinión Magadán, quien arrastra problemas de desgaste en el cartílago, en el menisco y en el hueso de su rodilla. Esta lesión le impide realizar esfuerzos y se limita a hacer ejercicios isométricos, "pero de cargar la pierna o esfuerzos tipo correr o saltar, nada".

Octavio ha visto lógica la resolución que la Federación le está dando a la temporada: "Con lo que tenemos y lo que se nos viene encima, me parece lo más normal que se dé por finalizada aunque luego cada uno puede opinar lo que quiera sobre los ascensos y descensos" y en ese sentido, se moja apostando por "haber declarado la temporada nula no sólo en el balonmano sino también el resto de deportes porque quedaban muchos partidos por jugar. El que va líder es por méritos propios, pero no se puede saber qué es lo que hubiera pasado. En nuestro caso faltaban once jornadas, que es una barbaridad ya que quedaban muchos puntos por disputar en partidos difíciles y no se sabe qué hubiera pasado. Me reafirmo en que es correcta la suspensión de la temporada pero creo que lo más justo hubiera sido haberla declarado nula".

Y respecto a la campaña del Rutas del Vino que este año ha tenido que seguir desde la grada, Octavio destaca que "ha sido muy igualada. En cuanto ganabas dos partidos, te metías arriba y si los perdías, estabas abajo. Ha sido muy peleada, con todo el tema de lesiones que hemos tenido, no sólo con la mía sino con otras más que hemos sufrido a lo largo de la temporada. Ha sido un año difícil y se ha hecho lo que se ha podido. Cuando se produjo el parón, estábamos salvados aunque más abajo de lo que pensábamos en un principio, pero la temporada no fue mala y la actitud del equipo siempre ha sido buena, sobre todo en casa, en el Ángel Nieto, con nuestra gente. Y estoy con ganas ya de recuperar esos buenos momentos".

El goleador del Rutas del Vino augura "un año próximo muy difícil, no solo para el balonmano sino para todos los deportes en cuanto a recursos económicos. La verdad es que no sé cómo vamos a salir adelante aunque me consta que la directiva está trabajando día y noche. Será difícil cubrir la baja de los dos argentinos que ya se sabe que no continuarán y serán muy difíciles de suplir. Habrá que hacer la mejor plantilla posible con los recursos que tengamos. Será complicado porque no se sabe siquiera si los socios van a poder ir al pabellón y de esa manera, no puedes cerrar un presupuesto de ninguna forma. Los pequeños patrocinadores lo tendrán muy difícil para seguir ayudando y a ver qué sucede con las instituciones. Va a ser un año muy difícil pero esperemos poder salir adelante".

Octavio Magadán señala asimismo que "tampoco hay nada oficial sobre cómo va a ser la competición en la próxima temporada" aunque en la reunión que celebrará hoy la Asobal podría clarificarse ya algo: "Por el momento se sabe que han subido seis equipos y que vamos a ser veinte y se está rumoreando que puedan hacerse dos grupos, lo que sería lo más normal porque una liga con un solo grupo de 20 participantes sería inasumible para los clubes. El problema es la distribución porque no hay diez del norte y diez del sur, y tenemos un poco de miedo que a nosotros nos puedan mandar para el hueco que quede y nos obliguen a hacer desplazamientos muy largos. Hacer dos grupos sí que va a ayudar pero habrá que ver la distribución de esos grupos para poder decir si nos beneficia o no. A mi me gustaba más la Plata de siempre, con 16 equipos en un grupo único, pero no sé por qué han aprovechado esta situación para cambiarlo y mi sensación es que va a bajar el nivel de la Liga", añadió el central leonés.