El Amigos del Duero sube a Primera Nacional

La Junta Directiva de la Federación de Castilla y León de Fútbol elaboró ayer y trasladó a la Comisión Delegada su propuesta para el fútbol regional y provincial, y todo pasa, como no podía ser de otra manera, por dar por finalizadas todas las competiciones con la clasificación existente, sin descensos y con los ascensos que correspondan, de acuerdo con lo establecido en las normas de competición para cada una de ellas, para la presente temporada.

Para los clubes zamoranos, la mayor polémica aparecía en la Regional Femenina, donde el Amigos del Duero y el Lince de Valladolid luchaban por la plaza de ascenso. Sobre este asunto, la directiva de la Federación ha dejado claro que "en caso de que en algún grupo competicional hubiera equipos que tuvieran distinto número de partidos celebrados, para establecer la clasificación se aplicará el criterio de mejor coeficiente", lo que significa el ascenso de las zamoranas, a falta de que lo corrobore la Comisión Delegada. Se trata de una merecida recompensa para las "amarillas" que han ido líderes casi toda la campaña aunque en el momento del parón iban segundas, con un punto menos y con un partido menos, aunque con la mejor media.

Así, el Amigos del Duero será equipo de Primera Nacional la temporada 2020-21. Desde el club no ocultaron su satisfacción por esta decisión, pero llaman a la cautela a la espera de que este jueves se haga oficial. La idea que tienen en la directiva es iniciar cuanto antes la planificación del próximo curso y confían contar con Nacho Merino al frente del banquillo, y será el técnico el que decida. Respecto a las jugadoras, se hablará con todas ellas para ver su disponibilidad y agradecen a todos el gran trabajo de este año y es que para algunas era su primera incursión en el primer equipo.

Sobre otras categorías, proponen que ante la imposibilidad de poder realizar las fases de ascenso previstas a Primera División Regional de Cadetes y Primera División Regional de Infantiles de Fútbol antes de la finalización de la temporada oficial y al objeto de preservar en lo posible el nivel deportivo de ambas competiciones que se vería sensiblemente perjudicado con el ascenso de nueve equipos de orden provincial, sin haberse producido los descensos previstos y con la celebración de las mismas en subgrupos, plantea la creación para la temporada 2020/2021 de la Segunda División Regional de Cadetes y Segunda División Regional de Infantiles.

Esta división quedará compuesta por los nueve equipos campeones provinciales de cada una de las dos categorías de las Primera División Provincial de Cadetes e Infantiles y al objeto de no disminuir el número de equipos en las competiciones provinciales más escasas de número de equipos y con ello perjudicar a estas últimas, los cinco segundos clasificados de aquellas provincias que tengan el mayor número de equipos de ámbito provincial de citadas categorías, con lo que ambas quedaran compuestas por 14 equipos.

Además, no habrá Campeonato Regionales de alevines e infantiles de fútbol y de alevines y benjamines de fútbol sala, quedando desiertos en la actual temporada los títulos de campeones de citadas competiciones.

También ponen sobre la mesa que excepcionalmente, para la temporada 2020-2021 las primeras divisiones provinciales de categoría juvenil e inferiores puedan sobrepasar el límite establecido de 14 equipos,

Por último, en todas las categorías arbitrales (fútbol y fútbol sala) correspondientes a competiciones que no se puedan completar no habrá descensos de árbitros. El número de ascensos en cada categoría no sufre ninguna modificación, respetándose lo establecido desde principio de temporada.

Todo esto se tendrá que aprobar por la Comisión Delegada para hacerlo oficial.