El Zamora CF podrá hacer cinco cambios en el play-off

La Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol aprobó ayer viernes la propuesta para resolver las competiciones no profesionales que ya fue analizada por la Comisión de presidentes territoriales y la Junta Directiva, y que establece finalizar las fases regulares de las competiciones federativas de ámbito estatal sin descensos, así como disputar la fase final o play-off, en el caso de haberla, en formato exprés y sin afluencia de público.

En cuanto a las novedades establecidas ayer respecto a la fase de ascenso de Tercera a Segunda División B, la que disputará el Zamora CF, la gran novedad es que finalmente se ha aprobado que pueda haber cinco cambios durante los encuentros por lo que se les permitirá convocar a 20 jugadores. Estos cambios se podrán hacer en tres momentos del partido, de acuerdo con lo que establezca la IFAB, con el objetivo de proteger la salud de los jugadores, tras las limitaciones que para sus entrenamientos ha supuesto el período de confinamiento.

Así, siempre que las autoridades sanitarias lo permitan, los rojiblancos jugarán las semifinales del play-off con el Numancia B, y la final (si pasan) con el ganador del enfrentamiento entre la Segoviana y la Arandina, sabiendo que en ambos partidos les valdría el empate puesto que es el beneficio que les otorgan por ser primeros de grupo.

La repesca de dos primeros que no hayan subido, para alcanzar los cien participantes en la categoría de bronce, será por eliminatoria directa entre los líderes que queden, aunque ayer no se informó sobre este punto en concreto. No obstante si se dejó claro que si por cualquier razón no pudieran disputarse la totalidad de los partidos previstos en la normativa en relación con las competiciones no profesionales, la Comisión Delegada debería adoptar un nuevo acuerdo para la fijación del sistema de finalización de las competiciones.

Por otra parte, se aprobó de forma unánime que, en todas las categorías arbitrales (fútbol y fútbol sala) correspondientes a competiciones que no se puedan completar no habrá descensos de árbitros. Con esto definido, le tocará el turno a las ligas autonómicas respetando la estructura piramidal del fútbol.