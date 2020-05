El Zamora CF podrá acudir a una repesca si falla en el play-off exprés

Desde que este miércoles la Federación Española de Fútbol hiciese pública su propuesta sobre cómo concluir las competiciones en fútbol no profesional, las incógnitas no han dejado de crecer, aunque se espera que hoy la Comisión Delegada arroje luz sobre el camino hacia Segunda División B.

El play-off exprés propuesto por el presidente Luis Rubiales queda claro: en cada grupo se disputarán dos semifinales y una final que darán el nombre de los 18 ascendidos de Tercera a Segunda División B, teniendo claro que a los primeros clasificados en el momento del parón, como es el caso del Zamora CF, les valdrá un resultado de empate en el tiempo reglamentario puesto que se anulan las posibles prórrogas y tandas de penaltis. Es, sin duda, un importante privilegio que tendrá el club del Duero que se medirá en un primer momento al Numancia de Soria B, y después (si pasa a la final) al ganador del encuentro entre Gimnástica Segoviana-Arandina.

Sin embargo, las dudas aparecen por la intención de la Española de ascender a otros dos primeros que hayan caído en el play-off para tener cien equipos en la categoría de bronce. El modo de esta "repesca" no aparecía definido en el comunicado emitido el miércoles, pero, según ha podido saber este periódico, la idea que se maneja es hacerlo mediante partidos, que se lo ganen en el terreno de juego, y no elegidos por coeficiente. Así, la intención es hacer enfrentamientos entre los primeros que no hayan ascendido en el play-off exprés, lo que supone una segunda oportunidad para ellos.

Un ejemplo es que si suben diez primeros, los ochos restantes se enfrentarían en eliminatorias directas hasta dar con los dos nuevos ascendidos. No obstante, esta idea, que es la que se maneja en la Ciudad del fútbol, tiene que ser aprobada de forma oficial por la Comisión y después que las autoridades sanitarias autoricen la vuelta a los entrenamientos y las fechas en las que se podrá volver a jugar, si es que se puede.