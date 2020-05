No habrá ascenso directo para el Zamora y sí un play-off

Era una noticia muy esperada y ya es oficial. La Federación Española de Fútbol continúa apostando por el play-off exprés para resolver el futuro del fútbol no profesional, y así se lo presentó ayer a las federaciones territoriales y lo hará mañana a la Comisión Delegada, organismo que tendrá que dar el "OK" definitivo, aunque no se esperan muchos cambios a pesar de que sí pueden perfilar algunos flecos sueltos.

Con esta idea de Luis Rubiales, el Zamora CF no tendrá un ascenso directo que es lo que reclamaba como primer clasificado en el momento del parón por el estado de alarma, y deberá jugar una pequeña fase de ascenso. La idea es la misma que anunciaron hace semanas y cada play-off se celebrará en cada uno de los 18 grupos de Tercera División en un terreno de juego que decidirá cada territorial. De este modo, el Zamora CF se enfrentará a partido único con el Numancia B (primero contra cuarto) mientras que Gimnástica Segoviana y Arandina (segundo y tercero) harán lo propio. Los dos vencedores de ambos duelos se verán las caras una semana más tarde para decidir el ascendido a Segunda División B.

Privilegios por ser líder

A pesar de no tener ascenso directo, los rojiblancos sí tendrán algunos privilegios por ser líderes de su grupo. De este modo, en caso de terminar el tiempo reglamentario de los encuentros de play-off con un resultado de empate, el triunfo sería para el equipo mejor clasificado, es decir, para el Zamora CF.

Además, una vez definidos todos los ascensos, y ya que se anulan todos los descensos, habría 98 equipos en Segunda División B, y para llegar al centenar, la Federación anunció que se ascenderá a otros dos primeros que no hayan subido en el terreno de juego, aunque el método no está concretado y eso es algo de lo que se quejan desde el Zamora. En la entidad del Duero creen que si se va a decidir por coeficiente "que es lo justo" ellos tienen el segundo mejor de toda la categoría por lo que no tendrían ni que jugar pero eso es algo que aún no está contemplado ni han avanzando qué método se llevará a cabo o qué se tendrá en cuenta; si se tendrá en cuenta solo la Liga o también lo que suceda en la fase de ascenso.

Cinco grupos y subgrupos

Lo que sí avanzó la Federación es que se confeccionarán cinco grupos de 20 equipos en Segunda División B y, dada que la temporada 20-21 será más corta a lo habitual, se recomendará el formato de subgrupos con una fase final en la que se reagrupen los equipos por posiciones.

En cuanto a las fechas para la disputa de este play-off se dependerá de la autorización del Gobierno y Ministerio de Sanidad, y tampoco está certificado qué pasará si no se puede jugar finalmente, aunque fechas hay por ahora, a pesar de que desconocen cuándo podrán volver a entrenarse en grupo. Por tanto, no hay ascenso directo, sí hay un play-off y también dudas en el aire que se resolverán en los próximos días.

También parece intención de Luis Rubiales crear una nueva categoría entre Segunda A y B, pero esto se aplazaría para la temporada 21-22.