Los capitanes del Zamora, dispuestos a ascender

Los jugadores del Zamora CF Carlos y Dani Hernández se mostraron ayer dispuestos a conseguir esta temporada el ascenso con el equipo rojiblanco, aunque preferirían que fuera en el campo y no por una decisión de la Federación. Los canteranos del Zamora no dudaron en asegurar que "preferimos jugar con el Zamora CF la próxima campaña en Segunda B que ir a otro equipo a Segunda A", señaladon en una vídeo conferencia en la que contestaron a las preguntas que les plantearon los aficionados en la plataforma de Instagram.

Los dos jugadores pasan el confinamiento que finalizará hoy realizando las rutinas que les han ordenado los preparadores físicos Víctor y Diego y Dani se muestra cauto a la hora de salir a correr hoy por primera vez "primero habrá que andar". Carlos Ramos está echando de menos estos días "a los amigos, a la familia y al fútbol: estar sobre el césped en el campo y en el vestuario", al tiempo que Dani recuerda "la rutina de levantarse, ir al Ruta y entrenar; la vida que hacemos todo el año. Esperamos que quede poco para volver".

La plantilla rojiblanca mantiene videoconferencias dos veces a la semana durante este tiempo de confinamientos aunque "también conectamos entre nosotros con los que somos más cercanos para contarnos nuestras penas", señaló Ramos. Respecto a la resolución de la Liga, Dani puntualiza que "no sabemos qué va a pasar, pero preferimos ganar el ascenso en el campo y si puede ser en el Ruta, pero si no puede ser, pues lo que decida la Federación" y Ramos añadió que "jugárnoslo en el campo sin gente no tiene sentido, perdería toda la gracia. Pero sea como sea, hay que conseguirlo".

Y contestando a una de las preguntas Dani aseguró que "soy feliz en el Zamora, jugando en mi casa y con mi gente. Ambos hemos probado ya suerte fuera y estamos de vuelta porque aquí somos felices. Prefieron sin duda subir con el Zamora a Segunda B que jugar con otro en Segunda A" y Carlos añadía que "el proyecto del Zamora es ambicioso y no se va a quedar en Segunda B. Jugaremos con el Zamora en Segunda A", explicaron los capitanes del Zamora CF que hoy regresa a los entrenamientos en el exterior y de forma individual.