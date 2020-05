En busca de la mejor convivencia

Desde que puso un pie en la Concejalía de Deportes, y de eso va a hacer cinco años, una de las obsesiones de Manuel Alesander Alonso era organizar y regular el uso de las instalaciones deportivas municipales con las que cuenta Zamora capital, tanto para los usuarios aficionados como para los federados, y también para los espectadores. El concejal no entendía la no existencia de un reglamento escrito y aprobado, y es que "lo más parecido a unas normas de uso fue un papel que puse en el corcho del Ángel Nieto con una serie de normas". Ahora ese objetivo está cerca y es que ya se está enviando a los clubes y federaciones el borrador con las líneas maestras de uso de cada instalación para posibles correcciones y aportaciones que quieran realizar. Son muchas las infraestructuras dependientes del Ayuntamiento, cada una con su idiosincrasia particular, y por ese motivo aunque hay reglas comunes, otras serán específicas para el Ruta de la Plata, pabellones, piscinas, pistas de tenis, salas de mantenimiento, centro de piragüismo, pistas de atletismo, Ciudad Deportiva, gimnasio, campos de fútbol de Valorio, Los Llanos? y un largo listado que en el Consistorio quieren tener en cuenta.

El objetivo es que todo pueda estar en marcha de cara a la próxima temporada y, si es posible, darle el visto bueno en el pleno de junio, para que los clubes puedan ir pensando qué horario quieren pedir de juego y entrenamiento, aunque el responsable de Deportes no sabe si todo estará listo para esa fecha. El reglamento se constituye en tres apartados generales: deberes y obligaciones generales para los usuarios, normas concretas para cada instalación puesto que "no es lo mismo la piscina, que un pabellón o los campos de fútbol" y luego también quedará reflejado un régimen sancionador para quien se salte las reglas de forma injustificada.

Así, en un primer escrito que no es definitivo se refleja, por ejemplo, cómo debe ser el uso de los vestuarios y el tiempo que cada equipo puede hacer uso de él, además de normas de higiene y prohibiciones com comer algo que no sea fruta o barritas energéticas, acceso solo permitido para jugadores y entrenador, árbitros y algún miembro de la directiva de forma puntual, entre otras cuestiones. Además queda marcado el tiempo permitido para estar en cancha por parte de las plantillas, el calzado e indumentaria pertinente, así como donde se debe guardar el material deportivo, dependiendo de cada instalación.

También para los espectadores habrá normas marcadas y es que, además de la prohibición de introducir bebidas alcohólicas o tirar deshechos al suelo, se sancionará cualquier manifestación de violencia física o verbal, y cualquier conducta que atente contra los derechos fundamentales, contra la igualad de género o el colectivo LGTBI.

Con todo, lo que se busca desde el Ayuntamiento es mejorar la convivencia en unas instalaciones que utiliza mucha gente y que esté absolutamente regulado para mejorar y optimizar el uso.