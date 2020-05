El Zamora CF: trabajo al aire libre e individual desde mañana

Un mes y medio parados y la incertidumbre sobre el qué pasará sigue reinando en el fútbol en general y en el Zamora CF en particular. La única novedad en las últimas jornadas es que los integrantes de la primera plantilla rojiblanca podrán salir a hacer deporte a la calle de forma individual, al igual que el resto de la sociedad, en un horario decidido por el Gobierno en lo que será un complemento a la rutina diaria que los jugadores realizan en sus domicilios. Para César Villafañe este es un buen primer paso para que los futbolistas empiecen con trabajo aeróbico, pero insistió en que no se puede considerar el inicio de una pretemporada, al menos por ahora. Sin saber oficialmente nada por el momento, y a la espera de que desde el Estado se marque mediante Decreto cuándo se podrán abrir los recintos deportivos en España, en el club rojiblanco tienen descartada la idea del Ruta de la Plata que, al igual que el resto de instalaciones, se mantiene cerrado a expensas de que las autoridades competentes permitan la apertura.

El director deportivo del Zamora CF también confirmó que las dudas sobre qué va a pasar con las ligas continúan "a pesar de todos los rumores". César Villafañe reiteró lo lógico, que ellos desean el ascenso directo a Segunda B como primeros de grupo en el momento de la paralización del campeonato, pero "es algo que se va a decidir estos días. Ojalá sea el ascenso directo para nosotros". "Sí es cierto que por fechas sí se podría hacer el play-off exprés (a partir del mes de junio en adelante) pero no se sabe cómo por todas las propuestas que se han recibido y no se sabe qué va a pasar", añadió el responsable rojiblanco. Lo que está claro es que el Zamora seguirá luchando por estar en Segunda División B, una categoría que en el caso de que se anulen los descensos, como ha ocurrido con otros deportes, experimentará un importante aumento en la cantidad de participantes, lo que obligará a ampliar el número de grupos. "Está claro que habría que ampliar en uno o dos grupos", y luego está la idea (tampoco aprobada) de la Segunda División B Pro, una categoría que se situaría entre la Segunda A y B pero que Villafañe insiste no podría iniciarse esta próxima temporada. "No pueden ponerla en marcha en la 20-21 porque en el caso de que ascendiéramos, si imponen esa nueva división por encima, seguiríamos en el mismo escalón, tendría que ser más adelante".