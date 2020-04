El deporte sale del túnel

El deporte zamorano comenzará a salir del túnel en el que ha estado sumido en el último mes y medio por el Covid-19, una vez que el plan de desescalada que elabora el Gobierno inicie este fin de semana, sus pasos paulatinos hacia la normalidad. Por el momento, no se han establecido fechas para ninguna de las cuatro fases que se han diseñado, aunque la escasa incidencia de la pandemia en Zamora hace pensar que el proceso de recuperación será más rápido que en otras zonas del país.

Este mismo fin de semana los zamoranos podrán salir a la calle para practicar, siempre en solitario, sus deportes favoritos. Es una primera fase en la que se pretende recuperar el deporte popular, con lo que los aficionados al running o al ciclismo, tomarán de nuevo las zonas más adecuadas de la ciudad como son los senderos y carril bici por las orillas del río, o el bosque de Valorio que han estado despoblados durante las últimas semanas. Este será también un primer paso para que los deportistas federados recuperen su estado de forma aunque, para poder utilizar sus instalaciones, tendrán que esperar a la semana que viene. Esta Fase 0 que se inicia el 4 de mayo contempla para el deporte profesional y federado, entrenamientos básicos para modalidades individuales y ligas profesionales, siempre sin contacto.

En cuanto al deporte no profesional será tasmbién sin contacto (montar en bici, correr, patinar, surf, etc.) "siempre que se haga de forma individual y con la protección adecuada (distancia, mascarilla en deportes no acuáticos, cuando sea posible)".

Un segundo paso será la Fase I, todavía sin fechas, en la que se permitirá la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y, si es posible, turnos y el entrenamiento medio en ligas profesionales. Aquí deberían entrar ya los principales clubes zamoranos que podrán comenzar a utilizar instalaciones como el Centro de Tecnificación de Piragüismo; los campos de fútbol o los Pabellones Públicos siempre que se trate de actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios.

En cuanto al deporte no profesional, podrán comenzar a utilizarse instalaciones deportivas al aire libre sin público (para deportes sin contacto como atletismo o tenis).

En la Fase II comenzarán los entrenamientos básicos en categorías no profesionales federadas y entrenamiento total en las ligas profesionales con lo que podrían estar ya a pleno rendimiento los equipos profesionales zamoranos como es el caso del Zamora CF, Quesos El Pastor, Innova Chef o Rutas del Vino de Balonmano. Pero por el momento, no hay decisiones definitivas en ninguna de las Federaciones sobre el momento en que se reanudarán los entrenamientos y tampoco si se retomará la competición para terminar la temporada. La reanudación de los entrenamientos será potestad de cada uno de los clubes y es muy difícil que se produzca antes de lo que era habitual en las últimas temporadas. En todo caso, en esta Fase II la reapertura de los campeonatos profesionales sería con partidos que puedan ser retransmitidos, a puerta cerrada o con limitación de aforo . Además comenzarán a realizarse actividades deportivas al aire libre con aforo limitado, en términos similares a los actos culturales y de ocio. Podrían entrar aquí competiciones como las de piragüismo o ciclismo, aunque hoy por hoy estén prácticamente todas suspendidas o aplazadas para más adelante.

En cuanto a las instalaciones deportivas en espacios cerrados, serán siempre sin público y solo para practicar deportes en los que no exista contacto o el riesgo de contagio sea bajo.

En la Fase III comenzarán los entrenamientos medios en ligas no profesionales federadas así como actividades deportivas al aire libre con aforo menos limitado, en términos similares a las actividades culturales y de ocio de esta fase.

En espacios cerrados (solo para practicar deportes en los que no exista contacto o el riesgo de contagio sea moderado, como una pista de patinaje), el público estará limitado a una persona por cada 20 metros cuadrados. Y los partidos se jugarán con un máximo de un tercio de aforo, garantizando siempre la separación de seguridad entre los espectadores y actividades deportivas al aire libre o con un máximo de 1/3 del aforo de gimnasios, sin uso de vestuarios.