Robinson, el mejor futbolista comunicador

Michael Robinson, exfutbolista, presentador y comentarista de televisión, falleció ayer a los 61 años víctima de un cáncer que él mismo anunció que padecía el pasado diciembre, confirmaron a Efe fuentes de su equipo. "Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre tan feliz, nunca caminó solo. Gracias", se refleja también en su cuenta oficial de Twitter. Nacido en Leicester (Reino Unido) el 12 de julio de 1958, anunció en diciembre de 2018 que padecía "un melanoma avanzado con metástasis" en una entrevista para el programa "La ventana", de la Cadena Ser, pese a lo cual siguió trabajando como presentador y comentarista. El pasado día 21 aparecía en dicha cuenta de sus redes sociales un mensaje en el que aseguraba a todo el mundo que seguía "en lucha" y agradecía el "interés y muestras de cariño".

"Veo que nunca caminaré solo, os escucho como en Anfield: "You'll never walk alone" Gracias de corazón y mucho ánimo en el confinamiento", señalaba el comunicador, que como futbolista jugó en el Prestyon North End, Manchester City, Brighton, Liverpool, Queens Park Rangers y Osasuna, y que llegó también a ser internacional. Robinson visitó Zamora con motivo del play off de ascenso que jugó el equipo rojiblanco en la temporada 2000-2001 en su calidad de directivo del Cádiz CF. Ayer mismo, la ciudad andaluza decretó un día de luto por su fallecimiento. Tras dejar el deporte profesional en el Osasuna, se convirtió en uno de los comunicadores y comentaristas de relevancia en el mundo del fútbol principalmente en Canal Plus, Movistar+, y en la Ser.