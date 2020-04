Entre la tristeza y la sorpresa

Triste y sorprendido. Así se podría definir el estado en el que se encuentra Leo Álvarez desde que le comunicaron que no continuará como primer entrenador del Balonmano Zamora - Rutas del Vino, un cargo en el que llevaba dos temporadas, tras la marcha de Edu García Valiente, aunque en la entidad pistacho lleva ya una década como segundo técnico de la primera plantilla y como responsable de equipos de cantera. Sin una mala palabra ni solo reproche, Leo sí confesó que la decisión sobre su destitución "me sorprendió porque, sinceramente, pensaba que iba a continuar. Tal y como se suspendió la Liga por el coronavirus imaginé que se iba a 'resetear' todo y que iba a seguir, pero no. Me llamaron el sábado pasado para comunicármelo y estoy triste, la verdad es esa", explicó a este periódico el ya extécnico del primer equipo del Balonmano Zamora.

El leonés, sin querer justificar lo ocurrido en los últimos meses, donde las cosas "pudieron no salir como se esperaba en un primer momento" sí recordó que en estas últimas campañas se han sufrido cambios y se han disminuido los recursos con los que contaban y eso "se ha notado". "No quiero poner excusas, pero es una realidad que la lesión de Octavio en el primer partido nos afecta, porque tuvimos que adaptarnos a otro tipo de juego y reconvertir a jugadores. Además, después llegaron otras lesiones de Raúl, Jortos, Sarasola? Los argentinos estuvieron fuera un mes de competición? no son justificaciones pero sí algo que ha sucedido", recordó Álvarez quien subrayó claro estar "tranquilo" con el trabajo realizado y que les ha llevado a entrenar muchas semanas con solo diez jugadores de la primera plantilla. En el momento del parón por la crisis sanitaria el equipo se situaba décimo, empatado con otros dos equipos.

Aun así, solo tiene buenas palabras para su club y se mantiene a la espera de la oferta que le van a realizar desde el Balonmano Zamora. Asegura que está "abierto a todo" y que escuchará a la entidad pistacho, porque es su casa, y también valorará propuestas que puedan venir de fuera, aunque por el momento no hay nada en firme y sí algún rumor o comunicación informal.

Respecto a quien puede ser su sustituto, deja claro no tener conocimiento y como el resto, se mantiene a la espera de acontecimientos.