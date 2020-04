Leo Álvarez no seguirá como técnico del Balonmano Zamora

Horas después de conocer la propuesta de la Federación Española de dar por concluidas las competiciones, y a la espera de una confirmación oficial de la Comisión Delegada que definirá cómo quedan cada una de las categorías, el Balonmano Zamora - Rutas de Vino tiene prácticamente claro que no volverá a competir esta temporada y que cuando el telón de la Liga vuelva a subir será en División de Plata para la plantilla sénior masculina.

Así, ayer se dio el primer paso en la planificación del próximo curso 20-21 que, por cierto, no saben qué nuevas condiciones tendrá puesto que todo está todavía por definir. Lo más novedoso, para muchos una sorpresa en mayúsculas, fue el anuncio de que Leo Álvarez no continuará como entrenador del primer equipo, un puesto que ha ocupado estas dos últimas temporadas tras la marcha de Edu García Valiente.

El presidente del Balonmano Zamora, José Antonio Quintana, no escatimó en elogios para un profesional que lleva diez años vinculado al club "con absoluta disponibilidad y profesionalidad", y por ese motivo esperan que continúe en el organigrama pistacho, aunque sea con otras responsabilidades todavía sin definir. "Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a Leo, no solo por su labor en este último periodo, sino por su gran trabajo de los últimos diez años, en los que ha llevado a nuestros equipos femeninos a las cotas más altas y ha contribuido, como ayudante de entrenador primero y como responsable técnico después, al crecimiento vertiginoso experimentado por todos los estamentos de esta entidad", comentaron en un escrito que se puede leer también en las redes sociales. "Por todo ello es deseo del club, y así ha sido transmitido a Leo Álvarez, que continúe desempeñando labores técnicas en el organigrama de la entidad puesto que consideramos que es una pieza clave para los próximos tiempos que se avecinan. Su capacidad de trabajo y su constancia así lo atestiguan", añadieron.

No obstante, Quintana explicó que aún no han podido decidir ni concretar el ofrecimiento a Leo, puesto que "en estos momentos de incertidumbre no sabemos cómo van a quedar las cosas. Tenemos claro que queremos que esté a nuestro lado, pero no hemos podido ofrecer una responsabilidad en concreto, lo haremos en cuanto sepamos más", indicó el presidente quien insistió en que dada la situación actual no pueden certificar cuántos equipos de cantera tendrán y ni siquiera saben si el próximo curso habrá Juegos Escolares, puesto que todo dependerá de la evolución de la pandemia y de lo que permitan las autoridades sanitarias. Respecto a otros equipos el sénior femenino quedaría, al dar por finalizadas las ligas, clasificado para la fase de ascenso a División de Honor Plata, una fase de ascenso que tampoco se va a disputar, salvo cambio de última hora. De este modo habrá que aguardar si se producen ofrecimientos para ocupar la plaza y, en caso de que se la ofrezcan al BM Zamora, ver si pueden asumir el reto.

Lo que sí parece claro, y así lo aseguró Quintana, es el que Balonmano Zamora sufrirá una reestructuración total, y es que todo indica que habrá una rebaja en el presupuesto. Con estas previsiones, en el club confían en poder confeccionar un equipo que aúne veteranía, con cuatro o cinco hombres con experiencia, con juventud, dando mucho peso a los canteranos, todo liderado por un entrenador con un perfil claro: joven, con energía, ambición y ganas de crecer.

En los próximos días y semanas, desde la entidad irán informando sobre renovaciones, rescisiones y nuevas incorporaciones en la plantilla, sabiendo que deben ir con cautela dada la incertidumbre global y sabiendo que tiempo hay de sobra.