Saulo Hernández afirma que no existe la solución perfecta

Como el resto de deportes y categorías, en el CB Zamora también se mantienen a la espera de conocer que va a pasar con su Liga, la LEB Plata, aunque en este caso con la tranquilidad de tener la permanencia asegurada al haberlo logrado en la pista. De hecho, en el momento del parón de las competiciones por la pandemia sanitaria el Innova Chef estaba disputando la segunda fase en la lucha por el ascenso a LEB Oro, algo que ahora queda ya muy lejano. Respecto a la propuesta que ofrecería el club zamorano en caso de consulta, Saulo Hernández lo tiene claro, y es consciente de que cualquier decisión que se tome no gustará a todos porque es algo imposible.

"Como club no nos atrevemos a tener una opinión en el sentido de que cualquier medida que se tome en una situación tan inusual y extraordinaria como esta, seguro que hay algún equipo implicado que la considera injusta porque, hagas lo que hagas vas a perjudicar a alguien, seguro", indicó. En este sentido el entrenador del equipo zamorano subrayó que tomar decisiones será complicado porque siempre habrá quien se sienta damnificado "ya sea porque se piense que las ligas puedan tener más equipos el año que viene, porque se decida que no haya ascensos ni descensos, porque se decida terminar las ligas el mes que sea? Sea la decisión final que se pueda tomar, creo que habrá que hacer un ejercicio de comprensión". Sobre este extremo apuntó que "igual que le pedimos a las personas responsables y a los políticos que se pongan de acuerdo entre ellos porque estos momentos son excepcionales, complicados, en este caso lo mismo pero en el deporte". Con todo, añadió que "ahora mismo, lo que pedimos es que la evolución de la pandemia sea lo menos negativa a todos los niveles y a nivel deportivo pues ojalá que la temporada 20-21 se pueda disputar con cierta normalidad, algo que ahora está en duda puesto que la 19-20 para nuestra categoría será imposible". Con todo, y tras un discurso más que sensato, en el club zamorano se mantienen a la espera sabiendo, no obstante, que la reanudación es prácticamente imposible, tanto por motivos sanitarios como por el hecho de que muchos jugadores están en sus respectivos países pasando esta pandemia global.