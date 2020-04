La Liga Femenina espera conocer el lunes su futuro

El lunes puede ser el día en el que se arroje algo de luz sobre el futuro de la Liga Femenina de baloncesto.

La Federación Española ha citado para esa fecha a los clubes que conforman la élite del basket femenino español y todos confían en salir de esa reunión telemática con cosas en claro y que no sea tan solo un encuentro a modo de consulta. Desde el CD Zamarat, al menos, así lo esperan y es que ya hace semanas que la mayoría de entidades deportivas mandaron un escrito común a la FEB en el que dejaban claro su parecer sobre cómo debía de resolverse la temporada.

Carlos Baz recordó que el sentir unánime es que no haya descensos ni se proclame campeón, es decir, que la temporada 2019-20 quede prácticamente en blanco, aunque sí ven conveniente que haya dos ascensos que permitirían subir de 14 a 16 el número de participantes. Estos ascensos no supondrían un gran conflicto en L2 puesto que la segunda categoría cuenta ahora mismo con 28 equipos divididos en dos grupos. "Si subieran dos a Liga Femenina y en Liga 2 no hubiera descensos ni llegaran nuevos rivales de Primera, se quedarían 13 equipos por grupo", comentó Baz quien insiste en que todo es hablar de posibilidades sin tener nada claro.

Aunque el presidente del Zamarat confía en que el Quesos El Pastor continúe en la máxima división (estaba en puestos de descenso en el momento de la paralización de la Liga), también explicó que hay muchas más cuestiones a tener en cuenta y que espera que se hablen el lunes, y una de ellas es la seguridad de las jugadoras y cómo se van a gestionar las competiciones europeas. "Va a tardar tiempo en llegar la vacuna y hasta entonces todo va a tener que ser con precaución y teniendo claro que la prioridad es la seguridad de los equipos. Creo que hay muchas cosas sobre las que reflexionar", indicó el dirigente naranja que es consciente de que la próxima campaña puede ser diferente y bajo mínimos. Todo está por decidir.