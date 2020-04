La Regional de Aficionados se da por finalizada

Los clubes que conforman la Regional de Aficionados, tanto el Grupo A como el B, se mostraron de acuerdo en dar la temporada regular por finalizada. Así lo expusieron en la reunión telemática con el presidente de la Federación de Castilla y León, y es que son conscientes de que a día de hoy sería una quimera volver a los entrenamientos o pensar fechas para la resolución de la temporada. En lo que también coinciden los participantes en esta Liga es en eliminar los descensos a Provincial, y evitar así desagravios en la zona baja de ambas clasificaciones. Sin embargo sí hay diferencias en las propuestas sobre cómo gestionar los ascensos y es que ahí surgieron varias ideas. Por un lado están los que apuestan por mantener las bases iniciales y que suban a Tercera los primeros de cada grupo y el mejor segundo en el momento de la suspensión (14 de marzo), mientras que hay otros que creen que sería más justo coger la clasificación al término de la primera vuelta.

Por lo que respecta a la opinión de los tres equipos de la provincia de Zamora, Benavente, Villaralbo y Bovedana, todos están en "zona de tranquilidad" por lo que no les afecta directamente lo que se decida sobre los ascensos, aunque sí mostraron su opinión. El club benaventano, representado en la figura de su presidente, Pedro Ángel Gallego, transmitía al organismo regional su deseo de dar por finalizada la temporada por motivos sanitarios más que evidentes. Una respuesta acompaña de la negativa del conjunto tomatero de que hubiese descensos de categoría, aunque sí abogaban por que los dos primeros de cada grupo ascendiesen a Tercera División.

Añadía Pedro Ángel Gallego que lo principal es velar por la salud de jugadores, cuerpos técnicos y espectadores, a lo que sumaba su negativa de jugar durante los meses de verano ya que los jugadores que componen esta categoría no son profesionales. También mostraba pesimismo de cara a la próxima temporada donde ha asegurado que será muy complicado mantener el número de patrocinadores y colaboradores con el club.

Mientras, el Villaralbo, desde la figura de su presidente tiene una opinión diferente. De acuerdo con finalizar la Liga y anular los descensos, Juan Ramón Saludes opina que los ascensos en la Regional de Aficionados deben decidirse según se vayan resolviendo las categorías superiores, y respetando la estructura piramidal del fútbol. Así, dando prioridad a las competiciones nacionales, cree que los ascensos deberán ser los necesarios para que el Grupo VIII de Tercera tenga 20 o 22 equipos. De este modo, el presidente de los azulones opina que hasta que no se conozcan los que suben a Segunda A y Segunda B no puede decirse nada en las territoriales.

Por último, desde la Bovedana, que no se conectaron a esta reunión porque aseguran que no fueron convocados ni les llegó un correo, prefieren no dar su opinión sobre los ascensos ya que "no estamos implicados". "Entendemos que no se reanude la Liga y no haya descensos pero en el resto no vamos a entrar", confirmaron a este periódico desde la entidad.

Tras conocer la opinión de los responsables de los diferentes clubes, la Federación de Castilla y León seguirá con su ronda de consultas con diferentes categorías para transmitirle en un futuro cercano todas estas opiniones a la Real Federación Española de Fútbol.