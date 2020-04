Sara Hermosa renueva con la Universidad de Missouri

Sara Hermosa ha cumplido con el tiempo justo para confinarse en su casa de Zamora, su segunda temporada en la liga universitaria de Estados Unidos que ha cerrado con muy buen sabor de boca y con la renovación de la beca que le está permitiendo, además de jugar al baloncesto, estudiar Marketing en la Universidad de Missouri. La temporada de baloncesto universitario en USA va de noviembre a febrero, pero Missouri alcanzó este año los play off, por lo que la competición se prolongó hasta el 5 de marzo cuando el equipo de Hermosa fue eliminado por el líder intratable de la Liga, campeón desde 1999. "Ya comenzaba a rumorearse que se iban a cerrar las universidades y prácticamente nos echaron", señaló a este periódico la canterana del Zamarat, la primera zamorana que disputa la liga americana.

Missouri compite en la conferencia Medio Oeste, de la NAIA, la que puede considerarse como la segunda división universitaria: "Jugamos contra equipos de estados cercanos como Arkansas o Iowa. Hay un nivel bastante alto, un nivel que te fuerza a mejorar y de hecho, lo he notado ya este año. Comparado con España, podría equipararse a la Liga Femenina 2 más o menos", añadió en declaraciones a este periódico la jugadora zamorana que está consiguiendo además muy buenos resultados académicos.

Respecto a la evolución de su juego, Sara Hermosa reconoce que "el primer año me costó adaptarme, sobre todo al baloncesto americano, en cuanto al estilo de vida que allí, pese a que es muy distinto y al inglés, fue fácil para mi. Me costó ganarme minutos porque no me acostumbraba al estilo de juego, pero este año ya ha sido mucho mejor. Ya me he notado mucho más atlética porque allí el nivel físico es muy exigente, y este año mejoré bastante". Reconoce asimismo que la experiencia acumulada en Zamora, participando en los entrenamientos de Liga Femenina le sirvió de mucho para adaptarse a un basket mucho más físico del que había conocido en España en las categorías inferiores del Zamarat: "La principal diferencia es que el baloncesto americano es mucho más físico y menos táctico como en Europa, un juego mucho más rápido, mucho más de buscar resultados particulares, intentar ser la heroina del partido".

Su entrenador desde 2018 ha sido Samuel Pearson. En su primer año como "head coach", Pearson no pudo obtener grandes resultados con una plantilla muy renovada, pero en la temporada que acaba de finalizar ya ha comenzado a lograr éxitos como el haber alcanzado los play offs con un equipo mucho mejor armado, algo que "reconocieron los demás equipos contra los que jugábamos", señala Sara quien explica también que "mejoramos mucho el equipo, se fueron unas diez chicas".

En Estados Unidos, Sara Hermosa ha seguido jugando como alero, pero también ha tenido que compatibilizarlo con buenos resultados, con el puesto de ala-pívot (4), "porque no tenemos muchas jugadoras altas. Me he encontrado a gusto jugando como cuatro pero al ser tiradora también es verdad que por fuera me siento cómoda. Este año además me están entrando más los triples que en el anterior". Sus estadísticas, sin embargo, no han sido las esperadas porque "hasta Navidades estaba jugando muy bien, me estaba entrando todo, pero cuando volví de España, tuve dos partidos horribles y el entrenador, como no tenía mucha confianza en mi por el año anterior, me dijo que me veía poca madurez aunque había mejorado mucho en ese sentido, pero aún no había conseguido tener la confianza que debería en mi. Y me dejó de sacar durante algunos partidos. Luego volví a jugar pero ya finalizó la campaña".

Pese a todo, Hermosa ha renovado su beca deportiva esperando que en el próximo curso adquiera "esa confianza para tomar decisiones. El año pasado me costaba muchísimo porque quería hacer lo que en España, y no es lo mismo, obviamente". Ella es la única española becada en baloncesto en su universidad aunque sí hay varias compatriotas en otros deportes.