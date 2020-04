Mario Doncel cambia la pala del pádel por el disfraz

El jugador de pádel Mario Doncel ha encontrado la forma más divertida, y también más útil de animar a los seguidores de su página web aprovechando su afición a los disfraces y a la música. Ha cambiado la pala por el micrófono para colgar diariamente en las redes sociales vídeos en los que imita de la forma más divertida e increíble, a cantantes famosos. Por su muro de Facebook han pasado desde el comienzo del confinamiento imitaciones de David Bisbal, Rosalía, Rocío Jurado, Beatles, Miguel Bosé, y un largo etcétera que se irá incrementando mientras dure la cuarentena.

"La idea surgió en los primeros días cuando ví un vídeo que ya ni recuerdo de quien era, con un tío que imitaba a un cantante, y pensé que también podría hacerlo yo". Aprovechó además su afición por los disfraces que le ha hecho guardarlos todos "en el altillo", para realizar sus divertidísimas caracterizaciones e incluso aprovechó el corcho blanco del embalage de su nueva televisión para construirse un micrófono, un teclado o una guitarra eléctrica. "Como tengo muchísimos disfraces en casa guardados, al ver que gustaban los vídeos, se me encendió la bombilla y dije: "Voy a bajar todo el arsenal, voy a empezar a hacer cosas. Y lo que no tenía, me lo he ido haciendo yo mismo. Estrené una televisión el segundo día del confinamiento, me quedé con la caja y los corchos y me han servido para hacer muchas cosas".

Además aprovecha alguna ropa de su novia Ana de la que está separado durante la cuarentena pues es enfermera y pasa este tiempo entre su trabajo y una casa de que dispone para ella sola, con lo que intenta evitar cualquier posible contagio: "Va del hospital a la casa y de la casa al hospital sin contacto con nadie".

Mario está confinado en su piso del barrio de La Horta y se ha convertido también en una gran atracción para los vecinos y en especial para los niños por sus salidas al balcón disfrazado.

Doncel fue un gran jugador de tenis pero hace ya algún tiempo que se ha pasado al pádel. Comenzó como jugador pero ha convertido este deporte de moda en su medio de vida como monitor y delegado en la Zona Norte de la marca Head Pádel. Pero con el confinamiento, el deporte ha quedado a un lado y ahora compagina la realización de sus vídeos con la atención a sus padres que también están confinados y él se encarga de hacerles la compra una o dos veces a la semana y de dejársela en su casa con todas las precauciones "desde lejos porque están en una edad de alto riesgo", señala.

Comenzó con los dos primeros vídeos que grabó "en pijama", y poco a poco ha ido perfeccionando sus imitaciones, aunque si en los primeros días era capaz de publicar más de un vídeo, "ahora ya me cuesta más", reconoce. "Tengo la suerte de que están gustando mucho y, por otro lado, a mi me sirve para estar entretenido porque el día se me pasa entre buscar canciones, pensar en lo que tengo que hacer para confeccionar el disfraz y luego ensayar porque todos los videos que subo está grabados una sola vez. Como quede la primera vez, así los publico. En el que hice de James Brown se me quedó pegado un trozo de cinta de carrocero en la peluca de rizos negra y me he dado cuenta después, pero no lo he vuelto a grabar y así ha quedado".

Pero lo mejor de su iniciativa radica en la ayuda que pueda servir para el resto de las personas que viven el confinamiento: "La gente me ha mandado mensajes que me han emocionado, dándome las gracias, que siga así, que los niños están muy entretenidos con cada vídeo que subo. Por lo menos le saco una sonrisa a la gente cuando estamos todos tan agobiados y tan amargados. Al menos sirven para reírnos un rato", reconoce Docel.