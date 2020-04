El fútbol no logra un acuerdo

Los clubes de fútbol no se ponen de acuerdo sobre la forma en que deberá terminar la actual temporada en Tercera y Segunda División B, y tendrá que ser la Federación la que termine por imponer su criterio que pasará por decidir de qué forma se adjudicarán los ascensos y si habrá o no descensos. En este debate, el Zamora CF ha querido hacer valer su condición de líder del grupo VIII para exigir que los primeros de grupo logren el ascenso directamente, pero hay opiniones para todos los gustos.

Por ejemplo, la Federación Asturiana de Fútbol propondrá en la reunión que se celebrará esta semana que se dé por finalizada la competición con el mantenimiento de los ascensos pero sin descensos. La territorial asturiana realizó una consulta a los equipos implicados y los 24 estuvieron de acuerdo en que la liga se dé por finalizada en el momento en el que declaró el estado de alerta.

Sin embargo se produjeron dos posturas a propósito de la manera en que habría que dilucidar los ascensos: que los cuatro primeros clasificados jugasen un play off, primero contra cuarto y segundo contra tercero, a un solo partido y en terreno neutral, de forma que los ganadores se volverían a enfrentar y el vencedor ascendería.

Y otra opción que implicaría también al quinto clasificado y el el líder se libraría de jugar las eliminatorias que emparejarían a segundo contra quinto y tercero contra cuarto. Los ganadores se volverían al enfrentar y el vencedor jugaría una última eliminatoria ante el líder, lo que supondría también premiar la marcha del primer clasificado.

El presidente de la Federación Gallega de Fútbol (FGF), Rafael Louzán, considera que la propuesta de la RFEF de aplicar un mecanismo exprés de ascensos mediante un sistema de eliminatoria a partido único es "la mejor" de las existentes porque, a su juicio, es "la menos lesiva" para los clubes."Se planteó la posibilidad de hacer cruces entre los diferentes grupos pero eso ahora es inviable porque se aumentaría el riesgo sanitario". Louzán avanzó que una de las propuestas que recibió la FGF es valorar lo jugado hasta la fecha como si fuese un Torneo Apertura y la próxima como si fuera un Torneo Clausura para resolver las competiciones, siguiendo el modelo argentino. Es consciente además de que pueden producirse "reclamaciones" en la justicia ordinaria por aquellos clubes que se sienten perjudicados, por ello cree necesario tener "un soporte jurídico" para resolver esta situación.

La Liga, según los cálculos de la RFEF, acabaría antes del 30 de junio en Segunda B y en Tercera, algo que se daba por imposible antes de que mostrara su plan, que reuniría a los equipos en uno o varias sedes y Pinatar Arena es una de las opciones.

La Federación de Castilla y León de Fútbol (FCyLF) se reunió con sus afiliados para trasladarles la propuesta de finalización "rápida" de las competiciones no profesionales por parte de la Federación Española y los clubes han mostrado su "preocupación y desconcierto" por el futuro del fútbol castellano y leonés y el nuevo panorama que se vislumbra a corto plazo. En la reunión, llevada a cabo de manera telemática, participaron una amplísima mayoría de clubes, que pudieron estudiar y dialogar con el presidente de la FCyLF, Marcelino Maté, el vicepresidente Manuel Heredia, y el secretario general, Francisco Menéndez, durante más de cinco horas. Los clubes mostraron su preocupación por la situación actual del país y de la Comunidad, además de por el futuro cercano del fútbol castellano y leonés y el nuevo panorama que se vislumbra a corto.

Los participantes expusieron su preocupación por la ampliación en el número de equipos en todas las competiciones en las que participarán a partir de la temporada 2020/21 teniendo en cuenta los no descensos propuestos por la RFEF.

Los equipos extremeños de Segunda B y Tercera están divididos ante la propuesta de la RFEF para finalizar la temporada, ya que los que aspiran al ascenso se siente perjudicados. Uno de los que no está de acuerdo es el líder de la Tercera extremeña, el Villanovense, que considera que lo más justo sería terminar la temporada. No estarían conformes con cualquier decisión que no pasara por ahí, ni con que los ascensos se decidieran a partido único. "Nos lo jugaremos todo a una misma carta", han señalado fuentes del club. "En el momento en el que no se termina la competición siempre va a haber un perjudicado" y mantenerse un año más en Tercera sería "lo peor" que les podría pasar, ya que han confeccionado un equipo para subir.

Los clubes canarios de Tercera División están divididos por el criterio a aplicar porque se da la particularidad de que no todos los equipos tienen el mismo número de partidos disputados pues la jornada 26 no llegó a completarse -se jugaron cinco encuentros, la mitad- debido a una situación de alerta por calima en todo el archipiélago, a finales de febrero.

La Federación Canaria de Fútbol podría proponer a la RFEF que los equipos de su territorial se jueguen el ascenso entre sí en un 'play-off' que enfrentaría a los cuatro primeros en tres partidos -semifinales y final, en una única isla-, y el campeón resultante ascendería a Segunda División B.

Por ´´ultimo, los clubes madrileños dejaron claro que son conscientes completamente de la dificultad del momento que se está viviendo y que no es fácil en su categoría tomar una decisión uniforme, y pusieron sobre la mesa cinco o seis opciones de resolución de la campaña, pero sin llegar a profundizar ni alcanzar una postura uniforme.