El Zamora CF amplía el ERTE a la primera plantilla

Hace ya semanas que el Zamora CF ejecutó un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) sobre 12 de sus 41 trabajadores de los departamentos de comunicación, mantenimiento, administración y Escuela de Fútbol, y en las últimas horas se ha incluido también a la primera plantilla y a los integrantes del cuerpo técnico. En total, otras 27 personas de la familia rojiblanca que se ven afectadas por la situación creada por la pandemia de la COVID-19 con una decisión que tiene como objetivo minimizar el impacto económico en las arcas.

Desde el club rojiblanco apuntaron que se toma esta decisión ante la declaración del estado de la alarma que se inició a nivel nacional el pasado 14 de marzo y que ha supuesto el cese de toda la actividad, deportiva y no deportiva. Por este motivo, la medida tiene carácter retroactivo desde el 14 de marzo "primer fin de semana en el que no pudimos competir", explicó César Villafañe. No obstante el director deportivo del Zamora CF también apuntó que el club compensará la reducción salarial a los futbolistas y miembros del staff técnico para que no pierdan poder adquisitivo.

Asimismo, y aunque era una idea que llevaban tiempo barajando, desde la entidad del Duero admitieron que esta opción del ERTE adquirió más peso una vez se conoció la propuesta que la Federación Española de Fútbol planteó a las federaciones regionales y a los clubes, donde se expuso la la posibilidad de dar por terminada la fase regular de la temporada en el fútbol no profesional. Así, ante las dudas sobre cuándo se podrá volver a la actividad, y con el objetivo de reducir la repercusión económica de esta crisis sanitaria, los directivos del Zamora CF optaron por esta medida que acabará una vez se pueda volver a la "normalidad".

El club insistió en que ha mantenido la comunicación con todos sus miembros en todo momento y apeló a la tranquilidad, ya que el objetivo es el de "retomar la actividad tan pronto como la situación lo permita". Por el momento no hay fecha concreta y se mantienen a la espera de conocer las directrices del Gobierno y la Federación.