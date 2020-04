Fútbol Sala: El Atlético Benavente aún no tiene propuesta oficial e insiste en jugar el play-off

En el Atlético Benavente reina la incertidumbre. Aunque en Segunda División B de Fútbol Sala también dependen de la Federación Española, el presidente aseguraba ayer que a él no le han comunicada ninguna propuesta sobre qué va a pasar con su Liga y, sobre todo, con la fase de ascenso como primeros de grupo. Álvaro Arias San Mauro confirmaba a este periódico que en las últimas horas sí ha tenido comunicación telemática con la RFEF pero solo se les ha trasladado tranquilidad, y nada en concreto.

A juicio del máximo responsable del club es "inviable" disputar las siete jornadas de Liga regular que quedan y después una fase de ascenso que este año iba a constar de cinco enfrentamientos, por lo que a buen seguro, igual que con el fútbol será un play-off exprés aunque no saben en que medida.

Una de las opciones es dar por finalizada la competición liguera y que los campeones de los seis grupos de 2ªB disputen una fase de ascenso con el formato del pasado año, es decir, una única eliminatoria de ida y vuelta que garantice tres nuevos equipos en Segunda División. Un ascenso que es el objetivo real para el técnico del Desguaces Casquero, Chema Sánchez, quien asegura que, si el equipo no tiene la oportunidad de optar a subir de categoría, sería algo muy injusto. "Sería un palo psicológico para todos. La realidad es que el equipo en la jornada 23 es líder con 13 puntos de diferencia y lleva ocupando la primera plaza casi 6 meses de la competición, una competición en la que se han jugado más del 75 por ciento de las jornadas. Sería muy injusto para el equipo, para la ciudad y para el club."

Desde de la dirección del club trabajan ya para que las consecuencias de la crisis del coronavirus sean las menores posibles. Con el 80 por ciento del presupuesto ingresado en estos momentos, Ángel Manteca, tesorero del club no ve la viabilidad económica a corto plazo como un problema. Asegura que esta crisis puede hacer que patrocinadores o ayudas se vean reducidas, aunque trabajaran como lo vienen haciendo año a año para que el club tenga la mejor capacidad económica posible.

Respecto a las ayudas que la Real Federación Española de Fútbol ha habilitado par el fútbol y fútbol sala no profesional, el tesorero del Desguaces Casquero confirmaba que no optarán a los 8.000 euros que les correspondería por ser club de Segunda División B, ya que no cumplen con los requisitos de gastos mínimos. De un posible ascenso a Segunda División también ha hablado Ángel Manteca, quien espera al igual que su entrenador tener una opción de jugar en Segunda División, sea vía deportiva o vía despachos. Aunque ha querido dejar claro que la RFEF deberá poner facilidades económicas para que los clubes puedan inscribirse de cara a la próxima temporada.