La Transfronteriza se aplaza al 13 de diciembre

La Transfronteriza -o Transfronteiriça en portugués- celebrará finalmente su cuarta edición el domingo 13 de diciembre. La prueba, que acoge el Campeonato Ibérico entre España y Portugal de 'trail running', estaba fijada para el 7 de junio, pero la organización en coordinación con la Diputación de Zamora ha tomado la decisión de aplazarla.

"Abrimos inscripciones con la idea de mandar un mensaje de normalidad, esperanza y como un apoyo también a esa zona fronteriza española y portuguesa que disfruta y espera la carrera, sin embargo, y debido a la situación de incertidumbre con respecto al coronavirus, preferimos aplazar la carrera a diciembre", afirmó este lunes Antonio del Pozo, director del evento. "Lo colocamos en una fecha en la que no hay otros eventos a los que pueda perjudicar, y con un margen de tiempo suficiente para que deportistas, patrocinadores, organizadores... Puedan acoplarse a la nueva situación por la que atraviesa toda la sociedad", subraya Del Pozo.

La Transfronteriza, que abrió inscripciones hace apenas dos semanas, ya dispone de más de un centenar de inscritos, a los que la organización devolverá el importe íntegro del dorsal "si así lo desean" o les guardarán la plaza para la nueva fecha. "Para nosotros es un motivo de esperanza también. Abrimos inscripciones ya con el estado de alarma decretado, y los corredores no solo no han tenido dudas, si no que han respaldado la carrera más que en las ediciones previas. Íbamos camino de récord de participación", esgrime el director de la carrera promovida por la Diputación de Zamora, entidad que también ha adoptado la decisión del aplazamiento.

La carrera hispano-lusa acoge el Campeonato Ibérico entre españoles y portugueses, y cuenta con tres recorridos en la frontera entre ambos países, a la altura entre Zamora y Braganza.

La cita, promovida por la Diputación de Zamora y que cuenta con la colaboración de la Cámara Municipal de Braganza y Caja Rural, tiene la peculiaridad de que los corredores defienden a su país, unos con la camiseta portuguesa y, los otros, con La Roja española.

La prueba se divide en tres carreras: el Trail Largo, de 33 kilómetros; el Trail Corto, de 20 kilómetros; y el Mini Trail y ruta de senderismo, de 10 kilómetros.

La carrera dispone de estatus supra nacional, tanto en España y Portugal, y en ediciones previas ha contado con participantes en el caso del territorio español, de "prácticamente todas las zonas". Corredores de Asturias, Galicia, Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura... Y de zonas del país luso, como Oporto, Braganza, Lisboa o Coimbra, así como numerosas localidades de la frontera.