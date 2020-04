Quintana se presentará a la reelección en el BM Zamora

Lleva 15 años en la presidencia del Balonmano Zamora y todavía tiene fuerzas para continuar. José Antonio Quintana ha confirmado a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA su intención de presentarse a la reelección y seguir adelante con el proyecto que están desarrollando, y más aún porque cree que es momento de dar estabilidad a la entidad. El máximo responsable del club comentó que, aunque todavía no tienen fecha para las elecciones (que deben ser este año, a priori en verano), la idea que tienen los integrantes de la directiva es volver a dar un paso al frente.

Quintana subrayó que son momentos complicados y llenos de incertidumbre y es que, una vez se supere la crisis sanitaria motivada por el coronavirus, habrá que hacer frente a una realidad económica que se verá salpicada por todo lo que está sucediendo a nivel mundial, algo que tendrá una repercusión directa en las arcas de todos los clubes deportivos. Del mismo modo también confesó que a día de hoy nadie se ha postulado para coger el testigo, al menos de forma pública, aunque hay tiempo para hacerlo.

Sin embargo, más allá de las elecciones a la Presidencia, lo que verdaderamente preocupa ahora mismo en el BM Zamora es lo que va a pasar con las competiciones. En este momento se mantienen a la espera de que la Federación Española de Balonmano anuncie qué va a suceder, y Quintana espera que lo digan cuanto antes y es que "mucho más no se puede esperar", puesto que ya se ha cumplido el quinto fin de semana sin campeonatos. Una de las principales apuestas de los clubes es que la Liga se quede como está, que no se reanude, y no haya ni ascensos ni descensos, aunque eso es algo que no está confirmado. Quintana, además de pedir una resolución cree que otra de las opciones es que sea el Consejo Superior de Deportes quien, viendo la situación actual, tome una decisión para todos los deportes. Lo cierto es que no queda otra que esperar mientras la rumorología se dispara.