El Professional Taekwondo Open también se cancela

Una de las citas más especiales de todas las que se celebran cada temporada en el Ángel Nieto es el Professional Taekwondo Open. Una jornada que, como consecuencia de la pandemia por coronavirus, no podrá llevarse a cabo.

Así lo confirmó ayer Jon García, organizador de esta peculiar jornada que congrega en Zamora a deportistas de alto nivel nacional e internacional junto a representantes del taekwondo local. "La competición se iba a llevar a cabo el 23 de mayo, teníamos ya el visto bueno del Ayuntamiento de Zamora para ello, aunque ya he hablado con el concejal para cancelar la cita", señaba García, asegurando que "sin ser experto en el tema, dudo mucho que todo se arregle a tiempo para que pueda llevarse a cabo".

La intrusión del COVID-19 en la vida mundial no solo ha privado a Zamora de disfrutar de su ya habitual fiesta del taekwondo, sino que también ha detenido por completo la actividad de un Club Taekwondo Zamorano Ternera de Aliste dispuesto a acumular nuevos logros en diversos campeonatos. "Se han aplazado tanto el Open de España como dos de los escenarios de la Liga Nacional, en Plasencia y Alicante", relata la cabeza visible de un club cuya actividad cesó por completo hace casi un mes. "Ese fin de semana, Óscar Hernández iba a competir en Bélgica. Ya estaba allí pero cancelaron el torneo y tuvo que volver", recuerda Jon García sobre el inicio de una cuarentena que ha llevado al club a "parar por completo y cerrar la escuela".

Pese a todo, Jon García reconoce que lo peor de esta cuarentena es que "ha cortado los entrenamientos" de sus taekwondistas cuando se encontraban a un gran nivel. "Por mucho que hagan en casa, el trabajo no es el mismo y siempre se pierde. No puedes entrenar con oposición y, aunque el estado físico lo puedes mantener, no realizar trabajo en conjunto afecta mucho al desempeño".

El estado de alarma ha llevado al taekwondo a un nuevo escenario, uno que Jon García conoce bien, el tele-entrenamiento. "En su día desarrollé un programa informático para gestionar entrenamientos y es de gran utilidad, aunque hay que adaptarlo a la situación. Trabajar de forma más funcional, ya que no todo el mundo tiene material disponible", apunta el licenciado en Educación Física, que además participó en la campaña que lanzó el taekwondo español hace unos días. Una iniciativa como la de "una serie de vídeos en un canal de YouTube creado gracias a la unión de varios entrenadores de toda España para hacer actividades durante el parón" a la que estaba invitado. Una alternativa virtual no exenta de problemas, ya que como asegura García, "existen problemas con los seguros de las licencias y los deportistas están un poco desamparados en casa", motivo por el que el Club Taekwondo Zamorano no se ha lanzado a las redes a ofrecer clases guiadas.

La entidad, ahora, está más centrada en esperar el fin de la pandemia con el deseo de "retomar la actividad en septiembre y dejar atrás esa época sin cambiar nuestros hábitos de vida".