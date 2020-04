La plantilla del Zamora "entendería" un posible ERTE

La situación actual ha llevado a muchas empresas a plantear Expedientes de Regulación de Empleo Temporales entre sus trabajadores, y el mundo del fútbol no es ajeno. Ya son muchos los clubes de Primera División que han ejecutado esta opción que en el Zamora continúa en estudio para la plantilla, puesto que ya ha habido trabajadores que han visto reducida su jornada de trabajo. Fue el propio presidente ejecutivo, Víctor de Aldama, quien comunicó a la plantilla esta posibilidad en una reunión telemática que tuvieron la pasada semana. El capitán y portavoz de los jugadores explicó a este periódico que "nos gustó la claridad con la que nos habló y le dejamos claro que estábamos con él y con el club".

De este modo, los futbolistas comprenden la situación excepcional que se está viviendo y están dispuestos a ayudar, teniendo claro, además que, en caso de reanudarse las competiciones, sus contratos tendrán que prorrogarse más allá del 30 de junio.

Carlos Ramos también habló del tema y aseguró que es algo "lógico" que se está realizando en casi todas las empresas. "Estamos esperando a ver qué nos dicen finalmente", añadió el segundo capitán del Zamora CF.

Mientras, todos los integrantes de la primera plantilla continúan con sus respectivas tablas de ejercicios y confían que se cumplan los "mejores pronósticos" y pueda reanudarse la Liga a finales de mayo o principios de junio, aunque no hay nada asegurado y dependerá de la evolución de la pandemia. Las posibilidades que manejan de forma totalmente extraoficial son que si se reanuda en junio la Liga, disputar dos encuentros por semana y luego la fase de ascenso, lo que supondría actividad hasta mediados de verano. No obstante, si eso ocurriera, sería muy posible que al menos las primeras semanas se juegue a puerta cerrada. No obstante, todo siguen siendo rumores.