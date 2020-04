El Zamora CF estudia aplicar un ERTE sobre la plantilla

Días después de que el presidente del Gobierno prorrogase, al menos, dos semanas más el estado de alerta por la pandemia del coronavirus, en el Zamora CF vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de abaratar costas y es que la actividad del club permanecerá parada como mínimo hasta el 26 de abril, aunque todo apunta a que será más tiempo. El director deportivo, que se ha convertido prácticamente en portavoz de la entidad del Duero durante este confinamiento, admitió ayer a este periódico que se encuentran estudiando ejecutar un ERTE (Expediente de Regulación de Empleo Temporal) sobre la plantilla. César Villafañe explicó que s están "estudiando opciones" y es que ahora mismo el fútbol está paralizado "sine die" y "hay que ver qué podemos hacer". De este modo, los servicios jurídicos estudian los contratos de los futbolistas conscientes, además, de que una vez se reanuden los campeonatos (si es que lo hacen) deberá haber una prórroga de los mismos. "Todos los jugadores tienen contrato hasta el 30 de junio y entendemos que, aunque ahora se aplique un ERTE, habrá que ampliarlos, ya veremos con qué fecha porque todo sigue siendo una incógnita". El secretario técnico rojiblanco mantiene su seguridad en que la liga se va a retomar y es que "lo contrario sería un perjuicio bestial".

No obstante, en caso de no reanudarse opina que "lo último sería dejarla en blanco". Así, la idea actual es suspender los contratos de la plantilla hasta que puedan volver a entrenar en grupo. "Las cuentas que nosotros manejamos es que la Liga se pueda retomar a finales de mayo-principios de junio, y ahí disputar las 12 jornadas en partidos los miércoles y domingos, y después a mediados de julio disputar el play-off", comentó Villafañe, consciente de que no hay nada oficial al respecto.

Al club zamorano tampoco le parece mala la idea que este fin de semana puso sobre la mesa Iker Casillas y es que los campeonatos acaben con año natural. Así, todo se retomaría en septiembre para finalizar a mediados de diciembre. "A nosotros no nos parece mala idea y, de hecho, mandamos esa propuesta a la Federación Española, con fechas incluidas. Y respecto a la temporada 20-21, está la posibilidad de empezarla a mediados de enero y que solo sea una vuelta", explicó el director deportivo.

Son, por tanto, ideas, propuestas y rumores y envuelven el mundo del fútbol pero hoy por hoy no hay nada confirmado salvo que todo está en "stand by".