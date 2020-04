María Prieto: "Queremos volver a jugar pero siempre que haya cero riesgo"

Como jugadora de élite y veinteañera que es, María Prieto O'Mullony sabe bien lo que es vivir fuera de casa. No es una experiencia nueva para ella pero sí lo es esta cuarentena fruto de la pandemia de coronavirus, óbice para su regreso a casa desde San Sebastián donde pasa los días a la espera de una resolución para la Liga Guerreras Iberdrola y la posibilidad de reanudar la rehabilitación de su última lesión.

"Cuando todo ocurrió estábamos aquí y nos aconsejaron que no nos fuéramos a casa. Por ello sigo en San Sebastián", comenta la jugadora de Súper Amara Bera Bera, asegurando que "ahora se está haciendo más duro". "La primera semana me costó un poco menos. Al fin y al cabo, era una semana y yo llevo ya tiempo fuera de casa por lo que se me pasó rápido. Sin embargo, ahora, ya me cuesta", reconoce la zamorana, asegurando que "no es por estar todo el día metida en casa, que se nota, es más por no poder ver a tu familia y estar preocupado por tus seres queridos como pueden ser mis abuelos".

Por fortuna, y aunque "no es igual que estar con tus padres o tus hermanas", Omu no está sola en San Sebastián. La zamorana comparte piso y vive "estupendamente con Silvia (Arderius)" a la que ya "conocía de antes", aunque las dos han tenido que adaptarse a una nueva rutina. "Normalmente por las mañanas iba al gimnasio y después estudiaba porque por la tarde entrenábamos juntas. Ahora mismo, las mañanas son para hacer algo de deporte, lo que puedo, y ya por la tarde nos dedicamos a estudiar o a pasar el tiempo viendo una película o una serie", explica la primera línea sobre su día a día en una cuarentena que "no ha sido muy positiva" para su carrera deportiva.

María lleva tiempo parada a causa de una lesión y, por ello, el parón competitivo no le ayudará. "Es cierto que no me perdería los partidos que iban a disputarse pero, a la postre, no los jugaré igualmente", apunta, para razonar: "Cuando dieron el estado de alarma me iban a hacer una revisión médica que no se pudo llevar a cabo, por lo que mi rehabilitación se ha parado por completo. Está paralizada en lo que al tema médico se refiere y me limito a ejercitarme, dentro de lo posible para mí, y a seguir con la mediación que tenía asignada para el dolor".

En cuanto a la Liga Guerreras Iberdrola y al futuro, la primera línea zamorana tiene claro que "lo primero es la salud de las jugadoras" y que "en ningún caso debería jugarse si no se hace a riesgo cero" para ellas.

"En caso de jugarse tiene que ser a riesgo cero y veo difícil que, en un futuro cercano sea posible reanudar la competición con total normalidad y sin peligro", reconocía María Prieto, para añadir: "Será imposible reanudar la liga. Y no porque nosotras no queramos, porque obviamente somos las primeras que queremos jugar y terminar la competición, pero sería muy peligroso para la salud hacerlo en las fechas de las que se está hablando". Porque, como bien apuntaba la zamorana, "además del coronavirus, que de regresar la competición y haber un nuevo positivo sería dar un enorme paso atrás, está el apartado de las lesiones". "Todos los entrenadores han pedido que haya un plazo de diez o quince días para entrenar antes de reanudar la competición pero, después de dos meses en casa sin entrenar al nivel necesario, supone un gran riesgo para la salud de las jugadoras".

Sin poder saber en qué condiciones acabará la temporada, María Prieto tiene claro que "se haga lo que se haga, siempre va a salir alguien perjudicado" pero considera que "por el bien psicológico de las jugadoras" la situación debería "aclararse cuanto antes".

Pese a todo, el estado de alarma ha traído una buena noticia para la zurda zamorana. El aplazamiento de los Juegos Olímpicos permitirá a Omu "tener tiempo" para recuperarse y "trabajar duro" para alcanzar esa cita. "Es una pequeña alegría. Tengo la oportunidad de recuperarme y trabajaré duro para regresar al nivel que tenía antes de la lesión. Ese es mi primer objetivo, volver a estar bien y jugar. A partir de ahí, por supuesto que uno de mis sueños sería ir a los Juegos", comenta, afirmando que "está en mi mente, tanto eso como defender el oro de Tarragona, pero hay que ir paso a paso y el primero es acabar con mi lesión. Y el siguiente, volver a Zamora".