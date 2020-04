Benavente y Villaralbo dan la temporada por finalizada

La suspensión del fútbol por la pandemia del coronavirus ha afectado a múltiples equipos, incluidos los muchos zamoranos que disputaban sus ligas con relativa normalidad hasta el fin de semana del 14-15 de marzo. En concreto, en la Regional de Aficionados esta paralización afecta a tres equipos de la provincia: Benavente, Bovedana y Villaralbo, que a falta de diez jornadas han visto como su actividad se paraba de golpe. Aunque en un principio directivos, entrenadores y jugadores se mantenían confiados en que todo volviese a la normalidad, según han avanzado las semanas y, sobre todo, según han visto la evolución de esta pandemia, la mayoría de ellos son conscientes de que retomar su liga es una quimera, aunque todavía hay quien mantiene la esperanza. No obstante, todos están de acuerdo en que lo primero es la salud.

En el CD Benavente se da por terminada la temporada. Su presidente, Pedro Ángel Gallego, lo tiene claro, el fútbol no profesional no debe reanudarse ya que los jugadores tienen otras prioridades ahora mismo como puede ser la salud o sus negocios. Los jugadores amateurs, como pueden ser los de la plantilla del CD Benavente, necesitarían más tiempo para asimilar y superar una situación como la que estamos viviendo, asegura el presidente tomatero. De dar por concluida la campaña, Pedro Ángel Gallego cree que la mejor opción es la de no contabilizar ni ascensos ni descensos, ya que la temporada no ha podido finalizarse en su totalidad y sería muy injusto descender sin que la competición haya terminado. Una situación que mantendría al conjunto tomatero otro año más en la Primera División Regional Aficionados.

Lo que tienen claro desde el club benaventano es que esta crisis del Covid-19 puede llevarse a algunos clubes por delante. Equipos que verán reducido su presupuesto para la próxima temporada o que incluso tomarán la decisión de no salir a competición ante la falta de apoyo económico de patrocinadores. Por el momento, el CD Benavente se mantiene a la espera de las decisiones que tomen tanto la Real Federación Española de Fútbol como las administraciones sanitarias que son quienes tendrán la última palabra para que el balón de fútbol vuelva a rodar por el césped.

De una opinión similar es el máximo responsable del CD Villaralbo quien ve muy complicado, o más bien imposible, que las ligas regionales y provinciales (los azulones también tienen equipo filial) se retomen en este curso. A la espera de saber las decisiones que tomen desde las Federaciones Territoriales, Juan Ramón Saludes opina que lo más factible es que esta temporada 2019-20 quede en blanco, y que no haya ni ascensos ni descensos. "Pensando que en mayo nos dejen volver a salir a la calle con relativa normalidad, habría que volver a juntar a los equipos, entrenamientos... y nos pondríamos en junio. Para los clubes no profesionales creo que sería muy complicado, aunque habrá que esperar para ver lo que deciden a nivel federativo". Además, Saludes recordó que los jugadores tienen sus estudios, vacaciones, viajes o, incluso, trabajos de verano y eso hace aún más complicado que puedan recuperar jornadas en el periodo estival.

Por el contrario, el presidente de la Bovedana todavía confía y mantiene la esperanza. Santiago Hernández indicó que "me gustaría que se retomara pero no sé si será posible. Nosotros en junio y julio sí vemos factible jugar", indicó el máximo responsable de un club que vivía su primera temporada en Regional de Aficionados y se encontraba en la zona media. "A nosotros no nos afecta en exceso porque no estábamos arriba ni abajo", indicó.

Todos ellos, al igual que el resto de entidades se mantienen a la espera y es que a día de hoy todo lo que rodea al fútbol es una incógnita.