El primer saltador zamorano que supera los 7 metros

Oscar Matilla es un afectado más por el coronavirus. Su gran objetivo de la temporada invernal era el Campeonato de España en Pista Cubierta Sub 20 donde partía como un claro favorito a conseguir una de las medallas en salto de longitud. La prueba fue suspendida como el resto de competiciones deportivas, y ahora tendrá que pensar ya en otros retos de cara a la temporada al aire libre en verano, si es que el "bicho" lo permite.

Matilla, cuando acaba de cumplir 20 años, es ya el primer zamorano que logra superar los 7 metros en salto de longitud, un nivel que debería permitirle en muy poco tiempo situarse entre los mejores saltadores españoles de la categoría absoluta. Es el fruto de la cantera atlética que desarrolla en Toro Sebastián Díez Casares, el veterano técnico zamorano que tras muchos años dedicado a las carreras, está demostrando, desde que la ciudad dispone de las pistas de atletismo municipales, que también es capaz de hacer florecer la cantera en los concursos.

Pasar de siete metros es todo un sueño para un saltador: "Siempre tienes unas metas, unos sueños que tienen que llegar, no lo antes posible, sino cuando tengan que llegar. Son marcas que estamos trabajando para que salgan y tendrán que salir tarde o temprano".

Los 7.12 que posee como marca personal le dejan muy cerca de codearse con la élite nacional ya que, para el Campeonato de España Absoluto, se exigía 7.30 en invierno y 7.40 para el aire libre. Esos son los objetivos que se ha marcado esta temporada y que podrá alcanzar si el coronavirus pasa pronto y puede prepararse adecuadamente para la temporada de verano. Pero también sueña con lograr la mínima para el Mundial Sub 20 que está en 7.58: "Es una marca ya bastante respetable pero trabajamos para ser campeones de España y creo que podemos lograrla".

Oscar Matilla inició su actividad como atleta dedicándose a las pruebas combinadas, como exigen actualmente los programas de la Federación en las categorías inferiores: "No puedes ser bueno en todo, siempre se destaca en unas pruebas que en otras. Y vimos, tanto Sebas Díez como yo que destacaba en longitud. Desde entonces, sin dejar otras pruebas, especialmente la velocidad, comenzamos a entrenar más a fondo la longitud". Matilla, además también cuenta con el apoyo del seleccionador autonómico, Santiago Moreno -gran triplista-, que le asesora a menudo.

Tiene la suerte de disponer de las pistas municipales de Toro para entrenarse, aunque reconoce que sus condiciones no son las ideales para el salto de longitud: "Es una suerte disponer de las pistas, pero en invierno necesitamos una pista cubierta y de vez en cuanto me voy a Valladolid a entrenar al módulo Río Esgueva. En invierno, cuando llueve o nieva, te toca sufrir mucho en Toro". Reconoce además que no es lo mismo la competición en sala en invierno que al aire libre, en verano aunque reconoce que "estamos más acostumbrados al aire libre porque entrenamos todo el año al descubierto y tenemos diversidad de climas, lo que te permite controlarte mejor en la competición en verano".

Además de atleta, Oscar Matilla también se prepara como estudiante del Grado Medio de Electromecánica de Vehículos, unos estudios que tendría que haber finalizado en este segundo trimestre para comenzar las prácticas en Toro, un hándicap porque será más complicado poder dedicarse por las tardes al atletismo, que es lo que hacía hasta ahora.

Respecto a sus características como saltador, Matilla reconoce que hasta hace poco, la carrera no era su fuerte: "Entraba siempre muy lento y era más un saltador de batida por la fuerza que tengo. Pero últimamente, estamos mejorando bastante la carrera. Si bato bien, la caída me suele salir bastante bien".

Al Campeonato de España en Sala de Sabadell hubiera llegado tras proclamarse campeón de Castilla y León con una discreta marca de 6.65 que fue suficiente para alcanzar el oro. En el ranking nacional sub 20, figuraba entre los cinco mejores.

Para Sebastián Díez Casares, Matilla es "un muchacho que está bastante centrado en lo que quiere conseguir. Tiene los pies en el suelo, sabe que hay que trabajar mucho para conseguir las metas que se ha propuesto conseguir. Le gusta la longitud por encima de todas las especialidades aunque también se le da bien la velocidad o las vallas, pero el salto de longitud lo ha llevado siempre muy arraigado en sus genes. A veces le puede la alta competición, y estamos trabajando en ello para que consiga estar a su mejor nivel y en su mejor versión en las grandes citas, cosa que no pasó en el Campeonato de Castilla y León donde estuvo por debajo de sus marcas aunque consiguió el oro. Queríamos haber estado mucho más cerca de los 7 metros como ocurrió en el Regional Absoluto".

Díez Casares confiaba en el momento de forma que tenía Matilla a primeros de marzo para afrontar su Campeonato de España que no pudo ser: "Queremos sacarnos la espina del pasado año en verano porque no supimos estar a la altura después de superar los 7 metros en invierno. Cuando los resultados no salen, la culpa siempre la tenemos los entrenadores. Yo no me aparto de eso, sé a dónde puedo llegar y cuando no salen las cosas es que se ha cometido algún error y ya está. Oscar piensa mucho las cosas, me gustaría que fuera un poco más agresivo compitiendo porque conseguiría más triunfos y daría ese salto para estar en el grupo de élite del atletismo español".

"Es un saltador que conjuga muy bien la velocidad y la batida: trabaja muy bien la colocación de los últimos apoyos, y es muy raro que no se deje algo por el camino: en la batida, en la caida... pero el salto perfecto nunca existe. Trabajamos para conseguirlo", añade el técnico toresano.

Para conseguir medalla hoy en día en su categoría sub 20 debería estar en esa barrera de los 7 metros y para ello trabajarán ambos en cuanto la pandemia les permita regresar a la normalidad.