Fallece la madre del gran Ángel Nieto

La pandemia generada por el coronavirus y el consecuente estado de alarma decretado por el Gobierno ha llevado a muchos a vivir momentos de lo más doloroso a lo largo de los últimos días. Muchos son los españoles que están perdiendo a sus seres queridos sin la oportunidad de despedirse como quisieran de un ser querido. Vivencias desgarradoras como la sufrida ayer por la familia del gran piloto zamorano Ángel Nieto que ayer perdió a su matriarca, Teresa Roldán, a los 103 años de edad.

El adiós de la zamorana que engendrara al 12+1 veces campeón del mundo de motociclismo, figura deportiva más ilustre de la provincia, fue anunciado ayer por su nieto Fonsi Nieto que, a través de la plataforma digital Instagram, hizo pública la triste noticia.

Con un álbum de imágenes al lado de su abuela, con las que hace un repaso por su vida, Fonsi Nieto quiso decir adiós a esta zamorana que, un día, tuvo que partir con sus hijos de su ciudad de origen hacia Madrid para buscar sustento. Una necesidad que acabó permitiendo a su hijo, Ángel, triunfar en el mundo del motociclismo e iniciar una saga familiar de pilotos imprescindible para el mundo español de las dos ruedas.

Además de las imágenes, en la publicación de Fonsi Nieto podía leerse una emotiva despedida para Teresa. "Buen viaje abuela... esta noche se ha ido una parte de mi vida, de mi infancia, de mí", escribía, confirmando la muerte de Teresa, para continuar: "Tú me enseñaste a no rendirme nunca y a ponerte el mundo por montera. Jamás en mi vida me cruzaré con nadie con tu energía y tu sonrisa, eres la que mejor cocinaba del mundo entero y sobre todo por el cariño con el que lo hacía por los tuyos, tu sacaste a esta familia de la nada y somos las personas que somos gracias a ti!!! No puedo expresar con palabras lo que siento!!!". Palabras llenas de dolor que proseguían con la promesa de recordar su sonrisa y el recuerdo al ya fallecido Ángel Nieto, cuya vida se cortó abruptamente en agosto de 2017. "Pero como yo creo que a ti te hubiera gustado te vamos a recordar con alegría y una sonrisa que sacaremos de donde podamos, 102 años y a punto de los 103, nos diste una lección de vida y de coraje...", apuntaba Fonsi Nieto en su emotivo mensaje, compartiendo así el dolor que la muerte de su abuela Teresa le ha causado.

Además, el popular DJ, quiso también compartir en sus redes una entrevista que TVE hizo a su abuela durante un programa que rendía homenaje al campeón de motociclismo español. "Se me rompe el corazón con este vídeo", reconocía Fonsi Nieto al despedirse de la zamorana de 103 años, matriarca del clan de los Nieto.