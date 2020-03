Jorge Rodríguez: "No tengo miedo al coronavirus"

La llegada del coronavirus ha condicionado enormemente la vida de todos los deportistas zamoranos, pero en el caso de Jorge Rodríguez, ese condicionante ya que este gran atleta sayagués es además ATS en el Hospital Virgen de la Concha donde presta servicios en Urgencias. Pese a lo difícil de la situación, ha asumido su situación con el optimismo que siempre le ha caracterizado como persona y asume con una gran predisposición tanto la delicada tarea de atender a los numerosos ingresos que se producen en el centro hospitalario zamorano, como la obligación de no poder entrenarse para las carreras que tenía planificadas para estos días de confinamiento. "La situación de Zamora no es como la de Madrid, por ejemplo, y lo llevamos bastante bien dentro de lo que cabe. No ha habido un aumento de casos exagerado, no hay una gran sobrecarga en el Hospital, aunque sí hay momentos de agobio, pero la gente está relativamente animada aunque a lo mejor, lo peor está todavía por venir", señala el que es uno de los mejores maratonianos zamoranos de siempre y reconoce, a nivel personal, que "no tengo miedo. Lo iremos pasando aunque sabemos que al final, terminaremos cogiéndolo porque, por mucho que queramos, al final, será así. En todo caso, aquí en Zamora hay muchos menos casos que en otras zonas, y es más difícil contagiarse aunque se espera un fin de semana intenso y el Hospital se va llenando poco a poco".

Rodríguez Benéitez destaca que en Zamora, "hemos podido ver las cosas con tiempo porque aquí ha llegado después que a Madrid y llevamos la cosa más o menos organizada, sobre todo, porque la gente está currando mucho". En su puesto de trabajo no ha faltado de momento material porque, entre otras cosas, "hay gente que se ha movido, ha preparado el material y tenemos suficiente aunque se acabará porque tendrán que suministrar más a las zonas donde haya más casos. Entiendo que pueda no llegar aquí pero teniendo cuidado podemos adaptarnos, intentando gastar lo justo. El problema no es ahora, no es hoy, porque mañana puede acabarse ese material y por eso tenemos que tenerlo bien organizado. Con mis compañeros no hay problema y la verdad es que a lo mejor se ha creado una alarma excesiva". Destaca además el atleta sayagués que la ciudadanía se ha movilizado confeccionando mascarillas con máquinas 3D, otros han hecho mascarillas normales, han cosido unas batas... la gente se está portando fenomenal".

En el plano deportivo, el balance no es tan positivo para Jorge Rodríguez, aunque también lo asume de buen grado: "Intentas mantener la forma en tu casa. La gente me dice que compre una cinta o un rodillo pero a mi no me gusta correr en casa. Tengo una bicicleta estática muy normalita y si puedo hacer algo, lo hago pero tampoco es una necesidad especial para mi. Lo único, caminar hasta el Hospital que es lo único que nos permiten, y son veinte minutos para ir otros veinte para volver. Yo entiendo que para la gente que está metida en casa es mucho más complicado y sobre todo para los niños que no tienen ninguna disculpa para salir".

El coronavirus se ha llevado su participación en el Campeonato de España de Carreras de Montaña para el que había sido convocado con la selección de Castilla y León: "También tenía previsto correr la Media Maratón de Zamora..., pero yo sigo con la misma ilusión, con las ganas de siempre, y continuaré con lo que vaya surgiendo. Además seguiré organizando con Smartchip las pruebas que tenemos pendientes. A veces no puedes salir a correr porque tienes que organizar una prueba de bicicletas de montaña, pero yo disfruto lo mismo. Hay días que montamos, hago corriendo el recorrido de los senderistas, y me vuelvo a la meta a hacer la llegada", explica este gran deportista que se sintió muy ofendido por ciertos comentarios surgidos en las redes sociales sobre la carrerade Los Arribes, celebrada en Fermoselle días antes de producirse el primer fallecimiento por la pandemia.

Jorge Rodríguez es uno de los mejores maratonianos en la historia del atletismo zamorano, un atleta capaz de correr los 42.192 metros en menos de hora y media pese a que en contadas ocasiones ha llevado a cabo una preparación específica de esta distancia. Comenzó a correr de forma tardía -pasados los 20 años- pero ha acumulado ya un brillante historial de victorias en carreras de fondo.