Rubiales, en contra de ascender directamente a los campeones de grupo

El presidente de la Federación Española de Fútbol mantiene su planteamiento inicial y, al menos a día de hoy, apuesta por "mantener las mismas reglas" con las que se iniciaron todas las temporadas, tanto en fútbol como en fútbol sala.

En este sentido Luis Rubiales fue claro y aseguró este mediodía en rueda de prensa que "no planteamos que asciendan los primeros de grupo directamente", algo que afectaría directamente a Zamora CF y Atlético Benavente.

La idea de Rubiales sigue siendo la misma que en su última intervención de la pasa semana y aboga por terminar las Ligas aunque eso suponga alargar los calendarios y que el próximo curso 20-21 haya cambios.

"Siempre hemos abogado porque la temporada debe acabar. Yo creo que la única manera de terminar esta temporada es llegar al final, sea como sea. Por eso no nos ponemos plazos, y con las fechas con sobren, veremos qué hacemos con la siguiente", insistió el presidente que, no obstante, explicó que todo se decidirá definitivamente una vez se supere este momento de crisis global por la pandemia del coronavirus. "Lo primero es la salud".

Así, la idea es que una vez se supere todo "dar herramientas para recuperar jornadas pero no jugamos a ser adivinos. No hacemos calendarios y no nos podemos límites para competir", sabiendo que es poco probable que sereanuden las competiciones en mayo, dada la situación actual.

Además, también insistió en que la RFEF cumplirá con todas las ayudas y subvenciones a los clubes que había programadas, y todo lo pactado para ayudar al fútbol mmodesto.