Paralizada la conversión del Zamora en Sociedad Anónima

La crisis por la pandemia del coronavirus ha provocado la paralización de numerosos procesos de diversa índole a lo largo del país, y el Zamora CF también se ha visto afectado más allá de la actividad deportiva de sus equipos. Así, ahora mismo, el proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva está en suspenso y a día de hoy no pueden prever cuando se reanudará. Así lo confirmó el abogado de la entidad quien insistió en que todo se retomará una vez se supere esta situación de excepcionalidad que se está viviendo, y que ha afectado al Consejo Superior de Deportes.

El proceso de conversión se encuentra en puerta de la segunda fase de compra de acciones. Durante la primera, dirigida a los socios de número, tan solo seis personas adquirieron una acción, valorada cada una en 2.500 euros. El siguiente paso, una vez sea posible, será la segunda fase dirigida a esos mismos socios de número que tienen la oportunidad de adquirir más acciones. La tercera fase será cuando se abra a todo el mundo la posibilidad de adquirir esas acciones, recordando que el Grupo Vivir comprar como mínimo el 60 por ciento y será, por tanto, el socio mayoritario para tener poder de decisión. Otro de los aspectos que lleva el departamento jurídico es del ERTE que afectará a 12 de los 41 empleados del club.

David Ángel Hernández Bernal explicó que ya están todos los papeles presentados y están "a la espera de recibir el 'OK' de la autoridad competente". No obstante, recordó que este Expediente de Regulación de Empleo Temporal tendrá carácter retroactivo desde el 14 de marzo. Hay que recordar que afectará a seis trabajadores a tiempo completo y a otra media docena a tiempo parcial, siendo empleados de los departamentos de administración, tienda, mantenimiento y Escuela de Fútbol.

A los que no afecta esta medida es a los integrantes de la primera plantilla, ni a jugadores ni a cuerpo técnico, que se mantienen en sus domicilios a la espera de instrucciones. Tras conocer que las competiciones quedan suspendidas "sine die", el director deportivo del Zamora CF explicó que está situación de incertidumbre es "lo más complicado". En principio, y si esta situación no se alargará más del 12 de abril, supondría tener que recuperar seis jornadas pero "en ese escenario, se necesitarían dos semanas de entrenamientos para recuperar el ritmo. Es muy complicado porque tampoco nos han dicho, porque aún no saben, cómo va a quedar todo". De este modo, todos están a la espera y con la posibilidad también de tener que alargar contratos si todo se alarga más allá del 30 de junio". "Todos seguimos en Zamora porque es lo mejor para que estén controlados, esperamos que nos digan qué va a pasar" conscientes de que ni siquiera en la Federación saben cuando volverá el futbol y es que "lo primero es lo sanitario".