Confinados pero activos

Con motivo de la cuarentena fruto de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, muchos son los deportistas de élite que se han lanzado a las redes sociales a colgar vídeos motivando a la población para hacer ejercicio y evitar el sedentarismo. En muchos casos, muestran parte de la rutina que hacen día a día en sus grandes jardines o en salas de musculación que tienen en su casa pero la mayoría de la población carece de grandes espacios o medios para poder correr o realizar determinados trabajos. Sin embargo, no por esas carencias cualquiera puede dejar de hacer ejercicio físico en casa durante este excepcional periodo.

Licenciado en Actividad Física y Deporte, así como dueño del centro de actividad Akádemy, Javier Pérez conoce bien las pautas para llevar una rutina saludable y trabaja durante los últimos días en elaborar tareas para que sus alumnos puedan ejecutarlas con independencia del material o espacio del que gocen en casa. Sus conocimientos proporcionan detalles importantes a manejar para que cualquiera pueda estar en forma sin salir de su propia casa.

"Muchos estudios sobre el sedentarismo indican que cualquiera que esté más de tres horas sentado al día entra dentro de los grupos de riesgo", comenta Pérez, recordando que: "A pesar de estar en casa, realizar ejercicio es fundamental pues estar activo tiene impacto positivo en la salud incluyendo el sistema inmunológico".

La recomendación es sencilla pero la tarea puede complicarse a la hora de elegir las pautas adecuadas para trabajar. Hay excelentes vídeos de zumba y de rutinas en las redes sociales pero no todo el mundo debe o puede trabajar de esa forma. Algo que Javier Pérez destaca desde un primer momento. "Esta es una situación excepcional y, aunque siempre se busque el trabajo individualizado, es difícil llegar a ese concepto. Lo que no podemos olvidar es que no necesitamos aparatos o grandes espacios para hacer ejercicio, basta con encontrar actividades que sean atractivas y adaptadas a nosotros. En esta situación, recluidos en casa, debemos trabajar para que nuestro cuerpo no sufra adaptaciones negativas de una vida sedentaria", analiza.

En ese sentido, este zamorano encauza su trabajo ahora mismo en tres grandes grupos de población para mantener en forma a sus allegados. "Las rutinas que preparo en estos momentos se dividen en tres grandes bloques: Deportistas profesionales, población normal y personas con necesidades especiales", explica, señalando que: "A partir de ahí, y en función de las condiciones de cada uno, el trabajo se adapta al individuo".

Dentro de los deportistas profesionales, Javier Pérez destaca que la cuarentena es "el periodo ideal para trabajar aspectos que la temporada no permite por su contenido técnico y táctico". "El deportista debería aprovechar este tiempo como una pretemporada. Para mantener o aumentar sus capacidades físicas básicas lo más altas posibles, incidiendo en aquellas que su disciplina requiera más o algunas que en circunstancias normales no trabajaría como la prevención o la movilidad".

Para la población general, este licenciado en Actividad Física y Deporte tiene claro que lo más importante es "tener actividades motivantes y cortas". "Basta con el suelo y una pared para poder trabajar la fuerza, el equilibrio o la flexibilidad", asegura, detallando que en las tareas que proporciona ahora mismo a sus alumnos busca "rutinas generales que cada uno pueda ir adaptando en función de sus sensaciones", así como "tiempos de trabajo cortos y atractivos". "No se trata de hacer tres horas de ejercicio y quedar agotado. A todos aquellos que les guste el deporte y quieran estar en forma pueden encajarle muchas tareas aeróbicas como el baile o pequeños circuitos de fuerza que pueden repetir varias veces a lo largo del día", indica, asegurando: "Lo más importante es moverse del sofá y trabajar las articulaciones y hacerlo en tiempos cortos ya que está comprobado que el ejercicio corto e intenso pone en actividad a las células NK, primera línea de defensa del sistema inmune.".

Javier Pérez explica que, ahora mismo, las tareas que diseña para la población general "buscan tener un impacto atractivo". "Son sesiones de veinte minutos, y con un componente competitivo para todo aquel que busque mejoría". "Podemos intentar ver si cada día somos capaces de realizar una repetición más o una serie más. Superarse resulta gratificante pero la clave es trabajar con un rango amplio de movimiento para nuestro bienestar", apunta para razonar: "Bloques cerrados como la zumba son un gran complemento al trabajo pero debemos centrarnos en la movilidad y la fuerza articular, no en vano los músculos se acortan en muchos casos por falta de fuerza no por falta de flexibilidad". "Sesiones de viente minutos que puedan realizarse varias veces a lo largo del día identificando los grandes grupos y cadenas musculares son idóneos para la cuarentena".

En el último de los casos, el de personas con necesidades especiales, Javier Pérez toma "consideraciones individuales" para confeccionar las sesiones de trabajo. "Las personas lesionadas, con enfermedades o de edad avanzada requieren de programas muy específicos en los que seguir las normas marcadas por médicos y fisioterapeutas", destaca.

El zamorano reconoce que "es complicado" ahora coordinarse con estos profesionales y por ello se dedica a "crear tareas muy concretas incidiendo en el trabajo del equilibrio, la propiocepción o la fuerza útil, movimientos necesarios para la nueva rutina en confinamiento". Todo ello con unas pautas importantes como son "ejercicios sencillos, nada frustrantes, en rutinas cortas que se puedan repetir durante el día". Y es que, la idea es "ganar movilidad y fuerza, venciendo el miedo al movimiento. Se trata de ganar confianza y bienestar, sin fórmulas complicadas y siempre en comunicación con especialistas como fisioterapeutas y médicos.

Como ejemplo de todo su trabajo, Javier Pérez detalla que "puedes trabajar la flexión de la rodilla con sentadillas, sentadillas isométricas o simplemente levantándote de una silla. Lo importante es considerar la habilidad física a trabajar, nuestra capacidad para ello y hacerlo en condiciones adecuadas". Y es que, como señala este licenciado, únicamente hace falta nuestro propio cuerpo y el suelo o la pared para estar en forma durante estos días en los que no podemos salir de casa para mantener nuestra salud o disfrutar de nuestro deporte favorito.