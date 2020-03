El Balonmano Zamora, a la espera de nuevas directrices

La incertidumbre que se vive en el mundo del deporte por la alarma sanitaria ante el coronavirus, no escapa al balonmano. Tras suspender ligas y entrenamientos de todas sus plantillas, tanto nacionales commo autonómicas, en el BM Zamora se mantienen a la espera de directrices que probablemente llegarán desde el Consejo Superior de Deportes, aunque nadie es ajeno a los rumores y especulaciones.

Centrados en el primer equipo, el Rutas del Vino, el presidente de los pistacho mostró su convencimiento en que esta situación de parón se va a alargar más allá de los 14 días establecidos hasta el momento y más teniendo en cuenta que ya hay 5 afectados por el Covid-19 en el Ciudad de Málaga. José Antonio Quintana asegura que ahora lo que toca es "esperar acontecimientos" sabiendo que se tome la decisión que se tome no va a gustar a todos porque eso es imposible. "Debemos esperar. Siempre surgen y se escuchan rumores pero hay que tener paciencia", indicó el presidente, quien insistió en que "cualquier decisión que se tome va a tener inconvenientes".

Durante los últimos días han llegado rumores o especulaciones sobre qué va a pasar con las competiciones. Aunque no hay nada confirmado al respecto, todo dependerá de si esta situación se prolonga durante muchas más semanas. Por un lado se ha escuchado la opción de finalizar el campeonato con los números de la primera vuelta o también dejar la temporada en blanco, sin ascensos ni descensos, aunque no hay nada asegurado al respecto. Lo que sí parece claro es que si se suspenden muchas más jornadas serían muy difícil poder recuperarlas pero, tal y como recordó Quintana, "podemos hablar y especular, pero no tenemos nada confirmado, ni del primer equipo como de la cantera".

Así, a la espera de acontecimientos, los jugadores del Rutas del Vino cumplen un plan de trabajo específico e individual para no perder el buen estado de forma y estar preparados para reanudar la Liga cuando así se decida.

En estos momentos, y a falta de nueve encuentros (18 puntos) para que concluya la competición en División de Honor Plata, el Rutas del Vino es décimo con 19 puntos, y empatado con otros dos equipos. Lo cierto es que las diferencias en la zona media de la clasificación siguen siendo mínimas, por lo que todo sigue en el aire. "A día de hoy no hay nada matemáticamente decidido, por lo que todo es complicado y cualquier decisión será difícil" concluyó José Antonio Quintana.