El Zamora CF no recurrirá la sanción de la Territorial

El Zamora CF ha decidido no recurrir la sanción impuesta por la Federación de Castilla y León de Fútbol. Por un lado está la sanción a los seis jugadores que no acudieron al entrenamiento de la selección regional (Asiel, Piña, Coque, Juanan, Escudero y Carlos Ramos) el pasado 16 de octubre. A los futbolistas se les suspendió la licencia federativa durante 15 días, un periodo que finalizará el próximo miércoles y que no ha afectado a ningún partido. El primer fin de semana sin licencia el Zamora CF no tenía encuentro de Liga y este próximo está suspendidas las competiciones por la situación sanitaria por el coronavirus.

En el caso de la sanción al club con un partido a puerta cerrada, por presuntas presiones a los futbolistas para que no acudieran al entrenamiento con el combinado arlequinado (un extremo negado por la entidad del Duero) el director deportivo confirmó ayer que no recurrirán. César Villafañe explicó a este periódico que tras estudiar las distintas posibilidades y hablar con diferentes federaciones "no vamos a recurrir. Podíamos haber pedido la cautelar, pero si se alargan los plazos y nos toca en el play-off, sería peor". Con esta decisión, se mantienen a la espera para cumplir la sanción una vez se reanude la Liga y es que jugarán a puerta cerrada el primer encuentro que se celebre en el Ruta de la Plata.

Mientras, y a pesar de que las competiciones se han suspendido durante las próximas dos semanas, el primer equipo se entrenó ayer aunque, eso sí, con medidas higiénicas más estrictas. No obstante, es probable que se paralicen también las sesiones.