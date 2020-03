El fútbol se paraliza

La crisis sanitaria que se vive en España como consecuencia de la propagación del coronavirus ha terminado por detener la actividad deportiva del país, dejando también paralizado al mundo del fútbol que ayer vivía nuevas suspensiones y aplazamientos mientras se daban a conocer nuevos casos de clubes tomando medidas por posibles contagios y jugadores que han dado positivo en las pruebas del COVID-19.

El controvertido viaje a Milán de la sección de baloncesto del Real Madrid ha conllevado a que en el club blanco se viva una excepcional situación de cuarentena más allá del equipo que dirige Pablo Laso. A pesar de disputar su último encuentro de Euroliga a puerta cerrada, uno del os jugadores del conjunto español acabó contagiado y ha dado positivo en coronavirus tras las pertinentes pruebas médicas. Un hecho que ha conllevado a la cuarentena tanto del conjunto de baloncesto como el de fútbol.

La escuadra de Zidane cesaba su trabajo colectivo y se ponía en cuarentena, anunciando el Real Madrid el cierre de las instalaciones de su ciudad deportiva. Una medida que también adoptaron a lo largo del día de ayer más clubes de Primera y Segunda División. Dos categorías cuyos partidos pasaron ayer de ser a puerta cerrada las próximas dos semanas a aplazarse debido a la pandemia del coronavirus.

El fútbol español, se detiene en su totalidad a la espera de la evolución de esta crisis sanitaria y se prepara para afrontar cualquier escenario y tomar las decisiones que sean proporcionales y oportunas. Todo ello sin precipitarse. "Lo importante son las personas", resaltaba ayer el presidente de la Real Federación de Fútbol Luis Rubiales, dejando en suspenso cualquier actuación hasta el próximo día 25 de marzo, cuando se volverá a evaluar la situación para actuar en consecuencia del escenario social en dicha fecha.

Dentro de los posibles casos que se barajan estaría como responder a un parón más largo. A una suspensión indefinida de los diferentes campeonatos o la composición de un calendario que permita recuperar de forma justa las fechas atrasadas. Hipótesis que, según afirmó el propio Rubiales, están sobre la mesa pero aún no se estudia en profundidad. "En cualquier caso tenemos que hacer una reflexión de tranquilidad dentro de la enorme dureza que tiene para todo el fútbol en España esta situación", advirtió Rubiales, recalcando " se están barajando cuatro niveles diferentes, desde el rojo hasta el verde". "El rojo es no poder terminar, pero no es ahora el momento de pensar en ello. Cuando llegue daremos cumplida información", manifestó el presidente de la RFEF, quien añadió: "Estamos viendo protocolos, trabajando con otras federaciones, con la UEFA. Es tan importante trabajar en todos los escenarios como no sobresaltarnos".

Curiosamente, la UEFA no frenó ayer la jornada de Europa League disputándose todos los encuentros previstos a excepción de los duelos de Sevilla y Getafe. Quizá, por falta de tiempo para llevar a cabo su suspensión ya que otros envites como la vuelta de la Liga de Campeones entre Manchester City y Real Madrid sí se aplazaron en el día de ayer. Aunque, dada la situación blanca, era cuestión de lógica. Como también lo era la suspensión del choque amistoso entre Holanda y España previsto para el 29 de marzo.

España se queda sin fútbol, como también se ha quedado Italia, realizando un ejercicio de responsabilidad que muchas otras competiciones están también llevando a cabo. La MLS se ha detenido por 30 días y en Francia también ha parado la League 1. Únicamente la Premier League sigue adelante, si bien ya aplazó un duelo por culpa del COVID-19 el pasado miércoles como consecuencia de la cuarentena que se vive en el Arsenal tras la visita del Olympiakos. Una situación que también amenaza al Leicester y que pone en jaque a las grandes competiciones europeas.

Tal es la complejidad de la situación que ha generado el coronavirus que, en la UEFA, se piensa mucho más allá de lo que ocurra en estas dos semanas o en la inminente suspensión de la Champions y la Liga Europa. Una de las prioridades del organismo es, sin duda, la cita futbolística más importante de este 2020: la Eurocopa. Un torneo previsto del 12 de junio al 12 de julio y que, por primera vez, iba a disputarse en múltiples países. La cita estará a debate en una reunión el 17 de marzo.