Viriatos finaliza las Series Nacionales con varias victorias

Viriatos Padel Club finalizó su participación en las Series Nacionales con un balance positivo y consolidando posiciones de cara a los Play Off por el título. Importante victoria de las chicas del Viriato Centro Comercial Valderaduey ganando por 7-5 en el Zamora Padel Indoor al equipo leonés de Carlos María Padel, las zamoranas se llevaron 3 de los 4 partidos disputados, ya que el quinto no se pudo jugar por la lesión de S. Rebollo que hacía pareja con M. L. Pastor. M. Alonso y M. J. Refoyo ganaron por 2-0 su encuentro, al igual que Aliste y Cruz Mendo, y M. A. Alonso y M. Jimenez. Las visitantes sólo lograron la victoria en el quinto encuentro jugado por las zamoranas I. Martinez y M. J. Gomez.

Buen sabor de boca para los chicos del Viriato Argal Decoraciones en la Segunda División Future imponiéndose en el último encuentro de la liga regular por 8-4 a La Milla Padel Show del Central Padel Sport León. Lorenzana y Arroyo; J. A. Lorenzo y J. Diez; y A. Perez y B. Gallego ganaron sus tres encuentros para los locales, aunque no pudiendo hacer lo propio J. C. Carrero y J. C. Herrero en un igualado encuentro por 1-2, y M. Morán y J. M. Prieto. En Categoría 500, en su Tercera División, Viriato D-Todo Ing. no pudo llevarse la victoria en León contra los líderes Odosan Pintores, y así el equipo capitaneado por Pablo Ríos y que formó con "Yoyo" y Bragado; Torres y Haedo; Parra y M. A. Juan; César Fernández y Rojano; y M. Hernandez y Enrique P., sólo pudieron alzarse en uno de los cinco partidos con el resultado final de 2-10 y finalizando la liga regular en un meritorio tercer puesto.

En la segunda división de la misma categoría, Viriato Bodegas Monte La Reina cosechó similar resultado en Ponferrada contra un buen Padel Club Bierzo, sólo pudiendo ganar uno de los cinco encuentros disputados en León.