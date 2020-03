El deporte mundial, colapsado por el coronavirus

Dos jugadores del Trops Ciudad de Málaga, equipo de la División de Honor Plata de balonmano en la que miliga en Rutas del Vino de Zamora, han dado positivo por coronavirus, informaron a Efe fuentes del club malagueño. Ambos jugadores están aislados en sus respectivos domicilios y fue uno de ellos, en un viaje de estudios que realizó recientemente a Italia, el que contagió a su compañero, señalaron las mismas fuentes.

Además, hay otros siete jugadores del conjunto malagueño que han presentado distintos síntomas, con tos y fiebre, por lo que se les hecho diversas pruebas médicas y están a la espera de conocer los resultados. El Trops Ciudad de Málaga, que ocupa la decimocuarta posición en la clasificación con 16 puntos, aplazó el encuentro que tenía que haber disputado el pasado sábado ante el Barcelona en el pabellón Pérez Canca de Málaga, al no disponer de jugadores suficientes. Los dirigentes del club malagueño han iniciado las gestiones para intentar aplazar el siguiente partido frente al Zarautz, de la jornada vigésima segunda, que se tiene que disputar el sábado en el País Vasco vascas.

El coronavirus ha colapsado en los últimos días el deporte mundial hasta el punto de que ayer mismo se anunciaba la suspensión del torneo de tenis de Indian Wells, donde tenía que competir el español Rafa Nadal. Por su parte, el Comité Olímpico Italiano ha decidido suspender todas las competiciones deportivas en el país vecino hasta el próximo día 3 de abril. El CONI recuerda que las competiciones internacionales, tanto para clubes como para equipos nacionales, no entran dentro de la disponibilidad jurisdiccional del Comité y, por lo tanto, no pueden ser reguladas por esta decisión. En este sentido, cabe recordar que este jueves el Getafe visita al Inter de Milán, en la ida de los octavos de final de la Liga Europa, y que, una semana después, el Sevilla debe viajar a Roma, para la vuelta de la misma competición. Asimismo, este miércoles el Real Madrid juvenil visita al Juventus Turín, en los octavos de final de la Liga de Campeones Juvenil.

Por otra parte, la ceremonia del encendido de la antorcha olímpica que se celebrará el próximo jueves en el Templo de Hera de la antigua Olimpia (Grecia) tendrá lugar sin la presencia del público debido a la amenaza del coronavirus, según anunciaron este lunes los organizadores. El acto se llevará a cabo sólo ante 100 personas acreditadas por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Organizador de los Juegos de Tokyo (COJO) 2020.

La Generalitat de Cataluña decidirá hoy si el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Nápoles, previsto para el próximo 18 de marzo, finalmente se disputa a puerta cerrada en el Camp Nou. El secretario general del Deporte Catalán, Gerard Figueras, explicó este lunes que la decisión se tomará durante la reunión de la comisión paritaria para el seguimiento del coronavirus que se celebrará esta mañana.

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se mostró ayer "seguro" de que, en el caso de que la final de la Copa del Rey se viera afectada por medidas preventivas frente al coronavirus, se decidiría un aplazamiento del partido y no que se jugase a puerta cerrada. "No soy nadie para decidir", dijo Alguacil en rueda de prensa, y manifestó que no le gustaría jugar sin público después de llegar a la final.

La carrera ciclista París-Niza, que empezó el día 8 en Plaisir y termina este domingo en Niza, se disputará a "puerta cerrada", con público únicamente fuera de las zonas restringidas de la salida y la llegada de cada etapa. En este sentido, los organizadores añaden que el público no se podrá situar en una zona delimitada a 100 metros del podio al inicio y a 300 metros de la línea de llegada en cada etapa.