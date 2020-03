"El Ángel Nieto ha vuelto a vivir una tarde de buen baloncesto"

Saulo Hernández tenía clara una cosa ayer tras el encuentro y es que no iba a cargar contra los árbitros y sí a felicitar a sus jugadores. El entrenador del Innova Chef dejó patente que "tienen que analizar lo sucedido" en ese último tramo, pero señaló como un motivo de todo el "cansancio de una plantilla corta con tres partidos en 8 días, entre ellos un viaje a Canarias".

Respecto al Prat, y al baloncesto que impuso en el Ángel Nieto, confesó que "ellos apuestan por una zona que les da buen resultado y no somos capaces de leerla. Ellos apuestan por jugar sin 5 puros y nos suponen desajustes..." pero, sobre todo, destacó que "son buenos". "Hemos perdido nosotros y han ganado ellos".

"Prat está donde está por méritos propios. Hay que felicitarles porque nunca le han perdido la cara al partido y siempre han creído", señaló mientras dejaba claro que el CB Zamora debe sentirse orgulloso, y así lo ha demostrado la afición con un grupo que "curra hasta donde el talento y las fuerzas nos llegan".

Respecto a los rivales también confesó que le motiva jugar contra equipos así y "que todos veíais la diferencia de nivel. Habrá días de berrinche y otros que nos alegremos, pero me gusta jugar contra equipos de este nivel". A este respecto comentó que "los dos equipos hemos estado a un gran nivel durante 45 minutos, y se ha brindado un gran espectáculo". "Los pequeños detalles nos han impedido la victoria, y esa es la sensación con la que me voy".

Con todo, destacó que ahora lo que toca es "seguir trabajando más y mejor, y a ver si conseguimos la victoria en Menorca". En cuanto a los árbitros, también fue claro al asegurar que "el día que piense que no tratan de hacerlo lo mejor posible, me retiraré del deporte. A partir de ahí tendrán mejores y peores días. Tenemos que aprender que, si el árbitro decide poner el nivel de dureza en un límite, lo mejor es ajustarnos a ese nivel porque si no te sacan de la pista. No gasto ni medio segundo en pensar en los árbitros".

De este modo, aseguró que ha felicitado a sus jugadores porque "cualquier deportista pierde un montón de veces, se pierde mucho más que se gana. Lo que es difícil es que a estos chavales les aplaudáis siempre. Eso es que se ve que se deja la vida, y por eso solo hay ganas de aplaudirles".

Con este pensamiento, Saulo insistió en que "me quedo con que en el Ángel Nieto se ha vuelto a vivir una tarde de buen baloncesto y hemos competido hasta el último segundo".

En cuanto al cambio de Iza, y al hecho de que no jugará en la segunda parte, aseguró que fue una decisión técnica, nada que ver con lesiones.