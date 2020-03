Ramiro y Barrientos salvan un punto

El Zamora Rutas del Vino consiguió salvar ayer un punto (28-28) frente al UE Sarriá en un encuentro que tuvo casi siempre cuesta arriba y en el que acabaron por ser decisivas las figuras de Ramiro Martínez y Felipe Barrientos. El argentino, con sus 12 goles, fue decisivo para el espeso ataque pistacho; el chileno, con sus paradas en el tramo final, aseguró que la sombra de la derrota no tomara forma material.

Todo comenzó mal, muy mal para los zamoranos. El Zamora Rutas del Vino entró frío y desanimado al choque, fallón a la hora de buscar el marco rival y sin actitud en defensa. Problemas de los que no dudó en sacar beneficio la formación visitante para poner un 0-4 de parcial en el minuto 4.

Al final, no sin muchos apuros, Ramiro Martínez frenaba la sangría en una internada superados los primeros cinco minutos. Fue una acción aislada, ya que la madera y el meta rival siguieron entorpeciendo a los de Leo Álvarez, pero al menos sirvió para despertar en la faceta defensiva ante un rival muy seguro en pista.

La diferencia seguía creciendo en favor de los visitantes que, moviendo rápido el balón, sacaban las costuras de una defensa pistacho demasiado endeble. Pese a todo, y siempre teniendo que sudar la gota gorda, Zamora Rutas del Vino conseguía estabilizarse camino del ecuador del primer acto gracias a dos contragolpes cerrados por Cubillas (4-7, m. 10).

Parecía que el cuadro de Viriato remontaba el vuelo y la contienda entró en un nuevo escenario a pesar de la exclusión de Mouriño. UE Sarriá se atascó en ataque y, desperdiciando su superioridad con una infantil sanción de dos minutos, el cuarto de hora de juego se cumplió ya con un razonable 7-8 como tanteo. Sin embargo, los catalanes no iban a ceder tan fácilmente y aprovechando la exclusión de Jaime Gallego, volvió a estirar diferencias forzando el tiempo muerto de Leo Álvarez (9-12, m. 19).

El receso no sentó mal al Zamora Rutas del Vino, capaz de volverse a poner a un gol de distancia gracias al empuje de Ramiro y las paradas de Barrientos, que entró por un desacertado Admella. Incluso gozó de bola para empatar el envite, cosa que haría Guille con fortuna un par de acciones después (12-12, m. 24).

La remontada pistacho, sin embargo, se detuvo con la tercera exclusión local. Fernando dejaba en inferioridad a lo suyos y UE Sarriá aprovechó la ocasión.

Los catalanes resolvieron sus problemas gracias al potente tiro exterior de Pere y con esa baza lograron llegar a vestuarios por delante en el marcador. UE Sarriá mandaba por dos goles y las perspectivas no eran buenas para un Zamora Rutas del Vino mermado en su primera línea (14-16).

Como ocurriera en el primer tiempo, UE Sarriá saltó más enchufado a la pista en la reanudación. Sin embargo, esta vez, Zamora Rutas del Vino conseguía dar réplica a los goles catalanes. Al menos, con mayor asiduidad respecto al primer acto, siendo Sarasola el primer en anotar.

Aun así, los visitantes estiraron su ventaja a tres goles y amenazaron con romper el partido (15-18, m. 34). Por fortuna, la zaga zamorana se mostró algo más contundente y Ramiro no perdía fuelle a la hora de ver el arco rival. Del argentino fueron los siguientes cuatro tantos, lo que permitió ajustar de nuevo el envite a dos goles de diferencia.

La contienda parecía de nuevo equilibrada pero Sarriá sacó de nuevo las uñas y castigó los fallos zamoranos hasta situarse con 17-21 a su favor. Una situación límite pues apenas quedaban veinte minutos de partido.

Por fortuna, Zamora Rutas del Vino encontró entonces esa claridad en ataque que le había faltado. Voló sobre la pista y,con un Barrientos soberbio, consiguió incrementar su renta rápidamente. Así, con dos tantos de Ramiro, uno de Jaime González y otro de Jaime Gallego, el Zamora Rutas del Vino lograba volver a igualar la contienda, dando lugar a un nuevo partido de quince minutos que UE Sarriá se vio obligado a iniciar solicitando tiempo muerto (22-22, m. 45).

El receso de los catalanes no sirvió para frenar la remontada de los "Guerreros de Viriato" que, inmediatamente después, se puso por delante gracias a su "hombre gol". Ramiro prolongó el gran parcial local y dio ventaja por primera vez en el partido al cuadro de Viriato cuyo esfuerzo fue premiado poco después con otros dos aciertos de Mouriño.

El Zamora Rutas del Vino llegaba a la recta final con tres goles de ventaja, buena portería y mejores sensaciones pero, de nuevo, se complicó. En lugar de encontrar calma en su juego, el equipo pistacho cometió varios errores que permitieron a UE Sarriá correr y volver a meterse en el partido, forzando el tiempo muerto de Álvarez (26-25, m. 53) que no evitó el empate.

Era tiempo de valientes y allí volvió a aparecer Ramiro. Sus últimos golazos de la tarde dieron esperanza de una victoria que no llegó porque, aunque Barrientos defendió con uñas y dientes su arco, los visitantes gozaron de un siete metros en los últimos segundos con el que empatar (28-28). Un castigo que UE Sarriá no sufrió en la última acción del partido, sancionándose la falta cometida sobre Guille con un golpe franco que no llevó a ninguna parte, por lo que los pistacho solo pudieron salvar un punto.