"Nos ha costado mucho hoy entrar en el partido"

Leo Álvarez señalaba al final de la contienda que, ayer, al Zamora Rutas del Vino le costó mucho "entrar en partido anímicamente" y que no tuvo "el gol o la fortuna necesaria" en el momento justo para evitar un empate que valoró contrariado. "Sin jugar, siendo el partido en casa, hemos perdido un punto porque era obligatorio ganar hoy. Sin embargo, después de jugar y viendo las dificultades que hemos tenido a lo largo del encuentro, llegando al final igualados... Eso es una moneda al aire", destacó el leonés, señalando que a su equipo le costó mucho "anímicamente entrar en partido". "Hemos empezado muy mal, no sé el motivo, y luego nos costó mucho entrar en juego. Pensaba que cuando se igualara el marcador habría más calma pero no fue así", comentó, añadiendo: "En ese momento pedí más garra, para dar un arreón. Al final, eso sí pudimos hacerlo en la segunda parte y nos pusimos de tres arriba a falta de diez minutos pero no jugamos más tranquilos. Quizá no tuvimos la suerte para marcar el gol que nos llevara a competir mejor en ese momento". Por último, el entrenador quiso alejarse de polémica con la última acción de partido pero opinó que "sin vídeo y bajo mi punto de vista, es siete metros".