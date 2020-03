El Memorial "Abujavi" se reanuda en la Ciudad Deportiva

El Memorial "Abujavi" de Tenis vuelve a la carga este fin de semana en las pistas de la Ciudad Deportiva. Desde la organización esperan que se puedan avanzar los cuadros durante las jornadas de hoy y mañana, tanto los partidos federados como los no federados, aunque habrá cambios en las finales previstas para el próximo fin de semana por causas externas. Al celebrase la asamblea general de la Federación Española de Tenis, los encuentros federados deberán aplazarse una semana más, puesto que no está permitido según el reglamento. Los cuadros no federados sí buscarán a sus respectivos vencedores.