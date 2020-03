El Zamora CF acusa a la Territorial de discriminación

El Zamora CF decidirá en los próximos días si recurre la sanción impuesta por el Comité de Competición de Federación de Castilla y León de Fútbol por la cual se suspende la licencia durante dos semanas a los seis rojiblancos (Asiel, Piña, Coque, Juanan, Escudero y Carlos Ramos) que no acudieron a la llamada de la selección regional el pasado mes de octubre para tomar parte en un entrenamiento y se "castiga" también al propio club con un partido a puerta cerrada por considerar que hubo "presiones" para que no comparecieran. Desde el servicio jurídico de la entidad aseguraron que ahora mismo "hay que ser cautos" y valorar todo con prudencia. En este sentido, el abogado David Ángel Hernández insistió en que no hay nada decidido y "tenemos diez días hábiles" para presentar un recurso ante el Comité de Apelación, como primer paso, aunque luego tienen más opciones. Además, también se contempla la posibilidad de recurrir solo una de las dos sanciones. No obstante, también se tiene en cuenta que, si se alargan los plazos, se podría alcanzar el periodo de fase de ascenso y ahí cumplir una sanción de estas características sería mucho peor.

Además de hablar y exponer las dudas sobre si acatarán o recurrirán esta resolución del Comité, el director deportivo valoró y habló sobre el sentimiento del club ante esta situación. César Villafañe calificó desde un primer momento la sanción de "desproporcionada y contradictoria" puesto que "si fue el club el que no dejó a los jugadores ir, que sancionen al club, y si fueron los jugadores, que les sancionen a ellos. Lo que no entendemos es en qué se basa la Federación para sancionar a todos". Asimismo, el secretario técnico aseguró que el Zamora se siente "solo" a nivel federativo. En este sentido indicó que ellos a comienzos de temporada desconocían que la Española sufragaba los gastos de las fichas profesionales a los jugadores, si se cumplían ciertos requisitos, y fue ese el motivo por el que no se tramitaron desde el comienzo de temporada, una circunstancia que creen les debería haber dicho la Territorial.

En su alegato, el secretario técnico también comentó que en el Zamora CF se sienten "discriminados" respecto a otras territoriales porque "el pasado año en el resto de grupos se podía convocar a 18 jugadores y nosotros 16, lo que es una desigualdad". Además, insistió en que "somos el único equipo de todo el grupo que tiene a todos jugadores dados de alta y con ficha 'P' (profesional)" y desde pretemporada "todos están dados de alta en la Seguridad Social", además de insinuar que puede tratarse de algo personal que tengan contra ellos.

Con todo, el mensaje que quiso dejar patente Villafañe es que, aunque en el momento de ser convocados los seis jugadores para el entrenamiento de la selección tenían ficha de aficionados, "no son jugadores amateurs. Todos viven del fútbol y se juegan mucho". Así, afirmó que los jugadores del Zamora "no encajan" en el proyecto de la selección de Castilla y León que "puede ser un escaparate para algunos jugadores", pero considera que en el caso del Zamora CF la situación de los jugadores es otra. "El riesgo es mayor que el beneficio y no hay nada que la Selección les de que no les ofrezca el Zamora CF".

En cuanto al hecho de haber presionado a los jugadores para que no acudieran al entrenamiento, el director deportivo negó esas acusaciones e indicó que tuvo una charla con ellos. "Hablamos de cosas lógicas. Ellos viven de esto y les da de comer, y a sus familias. Si se lesionan, salen perjudicados. Se están jugando su futuro en el Zamora, no en la selección".